Baby Lasagna ima na Hrvaškem močno, če ne kar božjo podporo, saj je pred nastopom v polfinalu prejel celo videosporočilo podpore od svojega župnika in župljanov, ki so mu po facebooku sporočili: »Dragi Marko, vsa župnijska skupnost je s teboj.« Baby Lasagna je v svojih intervjujih večkrat izpostavil zelo intimne stvari, tudi vero, ki mu je pomagala v težkem obdobju v življenju. »Nisem mogel ostati med ljudmi in sem pobegnil v izolacijo svojega stanovanja. Poklical sem očeta, ki je točno vedel, kaj potrebujem. Peljal me je k prijatelju duhovniku na pogovor. Po srečanju z njim je tema počasi začela izginjati, njeno mesto pa sta zavzela sreča in občutek izpolnjenosti.«

V finalu bodo poleg Hrvaške nastopili tudi Slovenija in Srbija ter Portugalska, Ukrajina, Litva, Finska, Ciper, Irska in Luksemburg, ki so prepričali gledalce Evrosonga v torek. Iz četrtkovega polfinalnega večera so se v finale uvrstile še Izrael, Latvija, Avstrija, Nizozemska, Norveška, Grčija, Estonija, Švica, Gruzija in Armenija.