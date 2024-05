Pet mitingov MAL ter DP in APS

Ker je letos vseh pet mitingov mednarodnih in štejejo za svetovno lestvico, morajo organizatorji zagotoviti strogo predpisane pogoje izvedbe. Eden od njih je denarni sklad, ki znaša najmanj 10.000 evrov. Zmagovalec v vsaki disciplini bo prejel najmanj 300 evrov, drugi 200, tretji pa 100. Spored mednarodne atletske lige, sobota, 11. maj: Kranj (mednarodni miting Ljubljana, 19. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana), sobota, 18. maj: Slovenska Bistrica (22. Stepišnikov memorial v metu kladiva in 4. memorial Marjana Štimca v suvanju krogle), torek, 21. maj: Ptuj (4. memorial Roberta Preloga), sobota, 15. junij: Novo mesto (35. mednarodni atletski miting), sreda, 19. junij: Maribor (10. memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m), sobota in nedelja, 29. in 30. junij: Celje (državno prvenstvo), sobota in nedelja, 20. in 21. julij: Maribor (atletski pokal Slovenije).