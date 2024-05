Nepreslišano: Boštjan Nedoh, filozof

Politika bi se morala biti sposobna spremeniti tako, da stranke in politiki ne bi prispevali k temu, da ljudje razumejo politiko kot nekaj odvratnega, pač pa kot nekaj, s čimer se lahko identificirajo. Morda imam še zmeraj nekoliko romantično predstavo o tem, kaj naj bi politika bila, priznam, ampak res verjamem, da se v politiki kot taki skriva nekaj herojskega. Pa ne v smislu žrtvovanja, mislim predvsem v smislu tega, da bi morala znati animirati ljudi, jih navdušiti nad velikimi stvarmi in idejami, jih motivirati za skupne cilje emancipacije. Ko je Immanuel Kant pisal o francoski revoluciji, je pisal ravno o tem – revolucija ni toliko v samih revolucionarnih dejanjih, temveč v entuziazmu množic, ki so se navduševale nad temi dejanji. Prav entuziazem je bil za Kanta zgodovinski znak, da človeštvo napreduje proti nečemu boljšemu.