Občina Domžale je za izvirne ideje imen z logotipi za novi sistem izposoje koles vključila Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Dijaki so sprva predstavili ideje: Špura – Štanga – od…do – dolo – do kolesa – verižnik – dom kolo – D'bajk – Kral Domžal – Hud trip. Po članku naj bi se ustvarjanja »lotili odgovorno«, a so »za pokušino« ponudili tudi »slabe« predloge, »zamišljene na pol v šali, kot ironija na obstoječa imena«, kar je protislovno in do naročnika nespoštljivo. Želeli so se »ogniti besedam v angleškem oz. tujem jeziku«, a so predlagali tudi takšna, zato preseneča pripomba mentorice glede (ne)sprejemljivosti podomačene oblike angleške besede zgolj za naš izbrani DBajk (bajk – kolo po SSSJ), njihov predlog.

Da bo pri izbiri imena sodelovala javnost, je bilo znano od začetka, žaljiva pa je navedba, da je odločala »laična« javnost – šlo je le za izbiro imena, ne oblikovnega dosežka. Zavajajoče je, da naj bi dijaki »privolili v izbor imen brez polosnovanih logotipov«, saj je mentorica predlagala nam, da bi v prvi fazi »preverili, kako se javnosti slišijo imena brez podob, saj so te lahko zavajajoče«. Januarja je tako 66 odstotkov od 1257 sodelujočih v anketi izmed desetih imen ocenilo dbajk kot njim najbolj všečno, Do kolesa 49, Dolo in Dom kolo 46. Za ta imena smo se dogovorili za izdelavo logotipov, saj bi po mnenju šole kombinacija imena, slogana in logotipa na koncu v ospredje lahko postavila drugo ime kot dbajk. A marca je bila kot edina do konca razdelana in primerna predstavljena le rešitev za Dolo, dana pa še za Do kolesa in dbajk.

Rešitve nas niso prepričale, niti niso ponujale izbire. Za dodelavo logotipa in priložnost, da bi kolesa nosila njen znak, smo vsled kratkih časovnih okvirjev šolo prosili za vzpostavitev kontakta z dijakinjo, ki nam je idejo dbajk prvič predstavila, a je mentorica opozorila, »da so se imena oblikovala skozi pogovor celega razreda in je dijakinja, ki se je odločila oblikovati logo d-bajk, zgolj izbrala sebi najbolj všečno od možnosti … d-bajk ni njeno 'avtorsko' delo, če ga jemljemo kot tako, delamo krivico ostalim sodelujočim.« V članku tako preseneča izpostavljanje dijakinje kot »avtorice«.

Za končno smo izbrali DBajk oblikovno rešitev, ki je delo strokovnjakinje, nekdanje dijakinje iste šole, arhitektke z večdesetletnimi izkušnjami. Ne gre za »slab dizajn«, niti za »mazanje javnega prostora s slabimi izdelki«. Odločitev je bila, razumljivo, v pristojnosti naročnika.

mag. Renata Kosec županja občine Domžale