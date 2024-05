Z ljubljanskih ulic se je poslovila psička Cha-cha

Z zapisom na facebooku so se Kralji ulice so se poslovili od 17-letne psičke Cha-Cha. Ljubljano je poznala do obisti. Od Črnuč do Rakove jelše, od Fužin pa do Šentvida. In kot je zapisal njen ulični prijatelj MG, ga je v sedmih letih sobivanja na ulici naučila veliko o življenju, tako pasjem kot človeškem.