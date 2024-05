Vstop v EU se je le splačal

Pozorni obiskovalci Nove Gorice, kjer je slovenska država v četrtek zvečer slovesno zaznamovala 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo, so med drugim opazili tudi tale reklamni plakat (na fotografiji) Modnega doma Nova Gorica, kjer so na dan proslave prav zaradi omenjene obletnice s posebno akcijo konfekcijo pomlad/poletje prodajali z 20-odstotnim popustom, kot darilo državljanom »za 20 let Slovenije v Evropski uniji«.