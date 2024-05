Žrtev »barbarske« zakonodaje

Amanda Zurawski je eden od obrazov predvolilne kampanje aktualnega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Pomemben obraz, ki naj bi pripomogel k temu, da bi preprečili ponovno izvolitev Donalda Trumpa. Prav njegova politika je namreč pripomogla k veliki osebni tragediji te ženske, ki je zaradi prepovedi splava v zvezni ameriški državi Teksas skoraj izgubila življenje in po vsej verjetnosti nikoli več ne bo mogla imeti otrok. Zgodba je še toliko bolj tragična zato, ker je zakon, ki je zdravnikom preprečil opraviti prekinitev nosečnosti, začel veljati ravno v dneh, ko se je Amandi Zurawski v 18. tednu nosečnosti predrla ovojnica in so ji zdravniki povedali, da zarodek v nobenem primeru ne bo preživel. Kljub temu, da je zaradi predrte ovojnice obstajala velika verjetnost okužbe, so jo zdravniki poslali domov, kjer je čakala, kdaj bo prenehalo biti srce zarodka ali pa bo tako hudo zbolela, da bo ogroženo njeno življenje in bodo zdravniki lahko opravili splav. Kar se je tudi zgodilo. S hudo sepso jo je mož pripeljal nazaj v bolnišnico, kjer so se zdravniki nato več dni borili za njeno življenje. Zurawskijeva in njen soprog krivdo za večdnevno psihično in fizično trpljenje pripisujeta »barbarski« zakonodaji, ki je preprečila, da bi takrat dobila edino razumno in varno medicinsko obravnavo oziroma da bi zdravniki opravili do tedaj standarden poseg v takšnih primerih in prekinili nosečnost. Neposredno zato krivita tudi Donalda Trumpa, ki je z imenovanjem skrajno konzervativnih sodnikov na vrhovno sodišče omogočil, da so številne ameriške zvezne države splav spet prepovedale.