Račji taksi

Mark Engel je diplomirani biolog, ki od sredine lanskega leta vodi postajo za divje ptiče Društva za zaščito narave v Berlinu. V njej največkrat zdravijo divje ptiče, ki so se poškodovali ob trku z avtomobilom ali oknom ali pa so kremplje na njih preizkušali mestni mački. A še pogosteje gre v mestu za to, da si ptice za gnezdenje izberejo povsem neprimerne prostore, zato jih je treba skupaj z naraščajem premestiti nekam, kjer jim grozi manj nevarnosti. Samo lani so oskrbeli 1170 ptičev različnih vrst, med njimi tudi sovo, ki je skupaj z naročenim bazenom ilegalno pripotovala iz Poljske in dospela k presenečeni novi lastnici v Spandauu. Engel in njegovi sodelavci so tudi prvi naslov za nasvet ljudem, ki najdejo zapuščene ali poškodovane ptiče in ne vedo, kaj z njimi. Kljub temu da se je lani na postaji zvrstilo kar 34 različnih vrst ptičev, imajo daleč največ opraviti z racami, ki si, kot kaže, za gnezdenje najraje izbirajo balkone stanovanjskih blokov v nemški prestolnici. Lani so jih na varno skupaj z naraščajem preselili več kot 900-krat, Marka Engla pa so začeli simpatično imenovati račji taksi.