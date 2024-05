»Moj načrt je preprost. Z vodnikom brišem mejo. Moje sanje so, da hodim po Erjavčevi ulici v Novi Gorici in v slovenščini pozdravljam znance in prijatelje, tako kot na Korzu v Gorici samo nekaj korakov stran v italijanščini pozdravljam prijatelje in znance. In potem v Novi Gorici pozdravljam v italijanščini, v Gorici pa v slovenščini,« pravi ​Andrea Bellavite. (Foto: Tomaž Skale )