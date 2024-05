Kitajci in Evropa: Volk v ovčjem kožuhu

Za kitajsko zunanjo politiko in njeno diplomacijo velja, da delujeta premišljeno in na dolgi rok. Kaj nam torej sporočata čas obiska in izbor držav (Francija, Srbija, Madžarska) predsednika Xi Jinpinga? Xi je v Evropo prišel po petih letih. Ko je bil nazadnje tukaj, leta 2019, je tudi obiskal Francijo, poleg nje še Italijo. Takrat je Kitajska z Evropo trgovala na vso moč, podpisani so milijardni posli, samo naročilo 300 airbusov je bilo vredno 30 milijard evrov. Italija se je kot prva iz skupine G7 priključila kitajskemu projektu nove svilne poti, ki naj bi se simbolno končala v Benetkah, od koder je bil doma Marko Polo. Kitajci so obljubili financiranje vsega, kar bi zahtevalo njegovo realizacijo. Vitalen je bil tudi njihov multilateralni projekt povezovanja držav srednje in vzhodne Evrope s Kitajsko 17+1. Xijev življenjski cilj je megaprojekt En pas, ena pot – kopenska in pomorska transkontinentalna azijsko-evropska povezava 21. stoletja. Za ta projekt sta ključna dva predpogoja. Prvi je relativni mir ter stabilnost vzdolž komunikacijskih kopenskih in pomorskih koridorjev, kar sedaj ogrožata vojni v Ukrajini in Gazi ter posledično potencialna destabilizacija Rusije in Bližnjega vzhoda. Drugi je njegova dvosmernost. Če evropska deglobalizacija preveč marginalizira vlogo in pomen Kitajske, njenega trga, proizvodnje, surovin in tehnologij, potem bo nova svilna pot zamrla, kot je po Marku Polu zamrla renesančna.