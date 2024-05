Evropske volitve in slovenski demokratični imperativ: Presezimo frustracijo

Sedaj, ko politike zopet predvolilno napenja, nas hitijo nagovarjat z obljubami, zamegljevanjem, zagotavljanjem politične učinkovitosti, tudi s pozivi k radikalizaciji, ekstremizmom, ksenofobnim nacionalizmom itn. In si seveda s tem prizadevajo za volilni listič vsakega od nas. Ti lističi so jim zelo dragoceni. Zato slišimo marsikaj. Tudi nekaj obetavne razsodnosti … Predvsem pa v soočenju z okoljskimi, migrantskimi in številnimi perečimi izzivi vemo, da te razne politike doslej niso bile dovolj učinkovite. A se hkrati zavedamo, da konstruktivnih rešitev kljub vsemu ni mogoče pričakovati od populističnih laži, poglabljanja razdorov in destrukcije. Bolj kot ne je pač jasno, da smo se znašli na točki, ko se ta naša zgodba z demokracijo in mednarodno demokratično skupnostjo lahko prevesi v nevarno avtokratsko konfliktnost, morda pogubni nacionalistični kaos – ali nemara vendarle v dovolj razumno, dovolj konstruktivno in inventivno strpnost ter učinkovitejše politično sodelovanje v skupno korist.