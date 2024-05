Makedonija in/ali Evropa?: Radi imajo svoje, tudi ko jih ženejo v temo

Na koncu glavne bitolske ulice v centru, ki se imenuje Širok sokak, Široka ulica, je spomenik narodnemu heroju iz druge svetovne vojne Stevanu Naumovu - Stivu (1920–1942). Mladi študent tehnike na beograjski univerzi in prevajalec iz nemščine je bil prepričan antifašist, večkrat zaprt v Kraljevini Jugoslaviji, izgnan v Bitolo in eden od ustanoviteljev tamkajšnjega partizanskega gibanja. Na ulici je ubil načelnika bolgarske okupacijske policije, potem pa naredil samomor, da ne bi prišel v roke zasledovalcem. Bil je izrazito protibolgarsko usmerjen in lahko rečemo, da je veljal, kot se reče v svetu oblikovanja, za role model za makedonski obstoj v okviru Jugoslavije. Po njem so poimenovali veliko vojašnico in garnizon Jugoslovanske ljudske armade, ker je bilo tukaj, petnajst kilometrov od grške meje, veliko vojaško oporišče.