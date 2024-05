Veličastno priznanje uspešno opravljeni poti miru in sodelovanja

V Beogradu je predsednika republike pozdravilo 300.000 Beograjčanov – Veliko zborovanje na trgu pred postajo – Ob dvajseti obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte je 70.000 Ljubljančanov pozdravilo predsednika republike, ki je zgodaj dopoldne potoval skozi Ljubljano – Prisrčno srečanje z rudarskimi Trbovljami – Manifestacije na vsej poti od Ljubljane do Beograda.

Beograd, 27. apr. (Tanjug) – Predsednik Tito se je danes ob 17. uri vrnil v Beograd, po uradnem obisku v nekaterih državah Afrike. To je že desetič, ko se predsednik Tito vrača s svojih misij miru in prijateljstva. (…)

Delo, 28. aprila 1961

TITOVE INVESTICIJE.

Po dvomesečnem križarjenju po Sredozemlju in atlantski obali Zahodne Afrike z jahto »Galeb«, rušilci in pomožnimi ladjami, sta se Tito in Jovanka vrnila na Brione. Finančni strokovnjaki so iz gole radovednosti in v olajšavo finančnemu ministru sestavili nekak preventivni obračun, ki prekaša 1000 milijonov dinarjev. Ni važno, ali je ta račun točen; v vsakem primeru pomeni za jugoslovansko gospodarstvo in zlasti še za »socialistično« skromnost in varčnost z javnimi sredstvi –​ velekapitalistično razkošje. (…)

Kaj prinaša Tito s svojih dragih obiskov? Dne 15. aprila je indonezijski zunanji minister Subandrio v Djakarti napovedal bližnji sestanek poglavarjev nevtralnih držav in da bo ta sestanek v Jugoslaviji. Iz tega sklepajo diplomatski krogi, da se je Tito razgovarjal z afriškimi voditelji prav glede tega sestanka. (…)

Demokracija (Trst-Gorica), 1. maja 1961

Maršal Tito zopet doma

Jugoslovanski maršal Tito se je pretekli teden vrnil s svojega 70-dnevnega potovanja po afriških deželah. S šolsko ladjo Galeb (ki je ena najbolj požrešnih na svetu) se je izkrcal v Pulju, od koder se je potem z modrim vlakom preko Ljubljane in Zagreba odpeljal v Beograd. Tu so mu priredili veličasten miting, na katerem je spregovoril o svojih vtisih po Afriki. Po svoji navadi seveda ni pozabil napasti zahodnjakov v Kongu in na Kubi, medtem ko ni o protijugoslovanski gonji vzhodnih držav črhnil niti besedice. (…)

Katoliški glas (Gorica, Trst), 4. maja 1961

Naser in Tito bi rada organizirala nevtralni svet

KAIRO, Egipt. – Ko je bil Tito pred dobrimi 14 dnevi v Kairu ob povratku s počitnic na zahodni afriški obali, je bil za dva dni gost egiptovskega Naserja. Ob tej priliki sta se domenila, da bi bilo dobro, da zopet poskusita organizirati nevtralni svet. Vzela sta na piko posebno države iz Južne Amerike, ki se jima ne zdijo dosti nevtralne. (…)

Ameriška domovina (Cleveland), 8. maja 1961

»Dvomesečna misija«

Rim, 9. maja (Tanjug) – Italijanski tednik »Il Punto« objavlja v svoji najnovejši številki daljši komentar, posvečen potovanju predsednika Tita po Afriki. List piše: »Bilanca dvomesečne misije predsednika Tita po zahodnih in severnoafriških državah ne sodi samo med najpomembnejše akcije v jugoslovanski zunanji politiki, ampak spada tudi v vrsto velikih naporov, dandanes žal dokaj redkih, za konstruktivno okrepitev stabilnosti in miru na svetu.«

»Il Punto« med drugim poudarja, da je predsednik Tito obiskal sedem neodvisnih afriških držav, ki uveljavljajo politiko koeksistence ter nepovezovanja z bloki, ter se pogovarjal z njihovimi šefi v času, ko so grozile svetovnemu miru zlasti velike nevarnosti. (…)

List potem poudarja, da je jugoslovanska zunanja politika »iskanja skupnega jezika o politiki miroljubne koeksistence s številnimi narodi razvila in okrepila moč izvenblokovske in miroljubne politike kot samostojnega in odločilnega činitelja za utrditev miru na svetu.« (…)

Delo, 10. maja 1961

Tito, ostani doma!

BEOGRAD, FLRJ. – V javnosti so očitni znaki nezadovoljnosti zaradi Titovega dvomesečnega potovanja po Afriki. Kritiki zahtevajo, naj ostane Tito doma namesto, da bi hodil zapravljat denar v tujino. Zaradi naraščajočih cen je bilo potovanje Jugoslovanov v tujino zelo omejeno prav v času, ko se je Tito košatil po Afriki na dva meseca trajajoči poti. Nezadovoljstvo je postalo tako glasno in očitno, da je policija izvedla v večih tovarnah v Beogradu preiskavo.

Gornje poročilo je prinesel v zadnji številki znani tednik »Newsweek.« Da je javnost zaradi Titovih potovanj na splošno zelo nezadovoljna, je znana stvar. (…)

Ameriška domovina, 12. maja 1961

