Ljubezen in svoboda

» Ljubezen ni sebična in jaz ne morem biti egoist, da bi jo zadrževal ob sebi zgolj zaradi sebe in svoje ljubezni. V bistvu jo imam dovolj rad, da jo izpustim. To je ljubezen. K temu me je še posebej gnala njena želja in predvsem njene neznosne bolečine, ki jih je prenašala vrsto let,« je dejal Marjan, mož Alenke Čurin Jankovič, prve Slovenke, ki je šla lani v Švico na evtanazijo. Od rojstva je živela zMorquijevim sindromom – polisaharidoza IV, ki prizadene sklepe. Zaradi pomanjkanja enega od encimov za presnavljanje sladkorja hrustanec in kosti pri tej bolezni dobesedno razpadajo. Zanjo ni zdravila. Gospa Alenka se je do konca prizadevala, da pri nas evtanazijo uzakonili. Zakon o dostojanstvenem končanju življenja ali kot mu rečemo pri nas pravica do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. 9.junija bomo na referendumski dan odgovarjali tudi na vprašanje: »Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?« Jasno mi je kateri odgovor bom obkrožila, veste tudi vi? Ne bodite kot domači desničarji, ki so ob prvi in edini obravnavi zakona, govoričili, da se če bo zakon sprejet se bomo lahko rešili tistih, ki nam niso pogodu in so nam odveč. Merili so na starejše, kakor da mlajši ne morejo zboleti za neozdravljivo boleznijo. Pa da naj raje poskrbimo za dolgotrajno oskrbo in paliativo. Vse skupaj je lahko povezano, ni pa nujno. Berite, poslušajte oddaje, domače in tuje, berite, kaj vse je o tem povedala Alenka Čurin Jankovič. Natančno je popisala tudi dolgotrajen postopek in stroškovnik evtanazije v Švici. Dejstvo je – tako pravi tudi predlog zakona – da gre za končanje trpljenja polnoletnih oseb, ki so neozdravljivo bolni. Tu nas čas prehiteva, v državah, kjer je evtanzija uzakonjena, gre za več različnih oblik, ali že velja ali pa se intenzivno pogovarjajo o evtanaziji bolnih otrok.