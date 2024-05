#lestvica Letalska bombardiranja z največ mrtvimi

V začetku maja se običajno spominjamo konca druge svetovne vojne, ki je bila po številu žrtev, vojaških in predvsem civilnih, gotovo največja morija vseh časov. V drugi svetovni vojni naj bi po različnih podatkih od leta 1939 do 1945 umrlo kakšnih 85 milijonov ljudi, od tega okoli 55 milijonov civilistov. Velik del teh žrtev je življenje izgubilo v letalskih bombardiranjih, ki so dejansko svoj vrh dosegla v času druge svetovne vojne, čeprav so takšne napade z letali izumili že v času turško-italijanske vojne leta 1912 in jih uporabljali tudi v času balkanskih vojn. Kot rečeno, bolj popularna so tovrstna ubijanja postala nekaj let pozneje, ko so nemški bombniki poskušali zlomiti Angleže, japonski bombniki pa ameriške enote, najbolj znan letalski napad je bil tisti na Pearl Harbor. Maščevalci ob koncu vojne niso odpuščali. Danes bomo pogledali seznam mest, ki so imela zaradi zračnih napadov največ žrtev, vse visoke številke so vezane na dogodke v drugi svetovni vojni. Še najbolj se je krvavim številkam iz druge svetovne vojne približalo ameriško bombardiranje Bagdada 13. februarja 1991, ko je v napadih umrlo 408 ljudi. Številke ob mestih napadov so približne, našli smo jih na različnih zgodovinskih spletnih straneh.