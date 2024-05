A ni vse v slavi in denarju. Morda je še bolj boleče zmerjanje ZDA, da nimajo zgodovine, tradicije, kulture, znanosti, starejše od 200 let; da hodijo v Evropo, tisti, ki vedo, kje je Evropa, kjer se čudijo vsakemu kupu kamenja, vsaki cerkvi, starejši od 300 let. Kako krivično in nepošteno je to vsepočezno podcenjevanje. To počnejo samo skrajni levičarji, anarholiberalci, privrženci kulturnega marksizma in ignoranti, ki prebirajo Alana Forda, pa nič ne vedo o ameriški bogati zgodovini, spoštovanju tradicije in izjemnem pravnem sistemu, ki je še danes temelj zdravega in plodnega načina življenja, razmišljanja in delovanja držav.

Že samo dejstvo, da so ameriške staroselce, potem ko so jih pobili 12 milijonov, spravili v rezervate, da bi preprečili njihovo izginotje, dovolj zgovorno pokaže, kako cenijo zgodovino, ljudi in kulturno dediščino svoje celine. Kaj šele reči o življenju in delu najbolj znanega slovenskega zeta, bivšega in bodočega predsednika ZDA Trumpa. Svoje zasebno življenje, vodenje države in poslov je popolnoma uskladil z družinsko tradicijo. Drži se pravil, ki jih je ustoličil njegov ded Fred Trump, ko je sredi 19. stoletja daleč na severu, v Yukonu, za časa zlate mrzlice vodil – verigo kurbišč.

Toda pravo zakladnico dokazov zavezanosti zgodovini in tradiciji predstavlja zajeten seznam še vedno veljavnih predpisov in zakonov, med katerimi so mnogi nastali pred 150 leti in več. Nasprotno od »brihtnih« Evropejcev, ki so se odpovedali številnim zakonom, tudi iz časa inkvizicije, in tako zabrisali povezavo s preteklostjo, Američani, ponosni na svojo preteklost, še danes v zvezni državi Misuri upoštevajo skoraj sto let staro določilo, da je prepovedano prevažati medveda v avtomobilu, če ni v kletki.

Na zbirko starih dobrih zakonov nas je spomnil nedavni žalostni dogodek v Arizoni, kjer jim kljub strahotnim naporom niti ob podpori vrhovnega sodišča ni uspelo ubraniti že leta 1864 sprejetega zakona o popolni prepovedi splava. Dve republikanski kongresnici sta se »prodali« skrajnim levičarjem. A boj za staro pravdo še ni končan. Ženske je treba zaščititi, tako kot so to počeli že naši pradedje. Na primer tako kot v Teksasu, kjer so dovoljene tožbe za odškodnine do 10.000 dolarjev proti vsakemu, ki kakor koli pomaga pri splavu, tudi če žensko samo pelje na kliniko.

V Ameriki imajo pač veliko zakonov, katerih namen je skrb za žensko varnost in ugled. V Louisiani je od nekdaj prepovedano ženskam voziti avto, če pred njim ne koraka njen mož in maha z zastavo. Podobno je v Virginiji, samo da to velja za glavno ulico in zastava mora biti rdeča. Ženskam v Kaliforniji ni dovoljeno voziti v kopalnem plašču, v Ohiu ne sme živeti skupaj več kot pet žensk, na Floridi neporočene ženske ne smejo skakati s padalom ob nedeljah. Da ženska ne sme nositi umetnih zob brez moževe privolitve, piše v zakonu, ki velja v državi Vermont. V Michiganu pa se ne smejo postriči brez privolitve tistega, ki nosi hlače v hiši.

Varnost v prometu je prioriteta, odkar obstajajo ZDA. V tej isti državi že od leta 1869 velja zakon, da mora biti vsako kolo opremljeno z zvoncem, ki je slišen vsaj 30 metrov okoli. Če kolesar vozi več kot 100 kilometrov na uro, ga v Connecticutu lahko ustavi policija in kaznuje. V Nevadi je prepovedano peljati kamele po avtocesti, na Rhode Islandu pa je prepovedano napenjanje žice ali vrvi prek avtoceste. V Alabami je kaznivo voziti avto s prevezanimi očmi.

Zakoni so v Ameriki za to, da ljudi učijo spoštljivosti in spodobnosti. V Mainu je prepovedano oglaševanje na pokopališču, v Oregonu pa je na pokopališču prepovedan lov. Med opravljanjem velike potrebe ob nedeljah ni dovoljeno gledati navzgor, je zapisal zakonodajalec v New Hampshiru, dojenčkom pa je v Nevadi prepovedano podirati kupčke med nedeljsko mašo. Prebivalci Georgie ne smejo nositi sladolednega korneta v zadnjem žepu hlač, v Louisiani žalujoči ob krsti ne mejo pojesti več kot tri sendviče, v Alabami pa so prepovedani lažni brki, s katerimi bi lahko v cerkvi kdo povzročil smeh.

Omenili smo samo del zakonov, ki v duhu starih dobrih časov še vedno urejajo sodobno Ameriko. Nismo pa denimo našli zakona, ki izrecno prepoveduje streljanje z avtomatskim orožjem po šolah, zakona, ki bi onemogočal ljudem imeti tri službe, da bi lahko preživeli in plačali operacijo slepiča, ali zakona, ki bi prepovedoval rušenje tujih vlad ali pošiljanje orožja državam, ki izvajajo genocid. Ampak čemu pisati zakone za nekaj, kar je logično in samoumevno celo povprečnemu ameriškemu volilcu.

In še zanimivost: eden od tovrstnih zakonov s častitljivo patino je veljaven samo v Novi Mehiki. V njem piše, da idioti ne smejo voliti. Mislim, da bo Trump naredil vse, da ta zakon nikoli ne bo postal zvezni.