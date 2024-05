Športoslovci menijo, da RI niso šport(na kultura), in svoje stališče utemeljujejo s strokovnimi (športoslovnimi) argumenti, ljubitelji RI pa poskušajo dokazati, da so računalniške igre šport(na kultura), ker imajo nekaj lastnosti, ki jih je mogoče primerjati s športom. Te lastnosti tudi zapišejo (Dnevnikov Objektiv, 26. aprila 2024). Ker prostor ne dopušča obsežnejšega komentarja domnevnih »argumentov«, se bom omejil le na nekatere.

Tudi kosci tekmujejo, pa košenje trave ne štejemo za šport

Ljubitelji RI omenjajo trening, tekmovanje in zmage, zaradi katerih naj bi RI priznali status športa. Toda »trenirajo« tudi glasbeniki vseh vrst (pianisti, popevkarji, pevci narodnih viž, pevski zbori), pa zato glasba ni šport. »Trenirajo« in tekmujejo tudi traktoristi, čeprav jih ne štejemo za športnike. Gasilske veščine so predmet gasilskih tekmovanj. Zato tudi »trenirajo«, če želijo biti na tekmovanju uspešni. Tudi kosci tekmujejo, pa košenje trave ne štejemo za šport. In na Borštnikovem srečanju tekmujejo gledališke hiše s svojimi predstavami, ki jih prej po več mesecev pripravljajo (»trenirajo«). Znano je na primer tudi tekmovanje baristov (mešalcev pijač) in izdelovalcev strešne opeke. In psi tekmujejo na pasjih razstavah. Znano mi je državno prvenstvo v spretnem debatiranju, pa debatiranja ne štejemo za šport. Povsod, kjer tekmujejo, razglasijo tudi zmagovalce. Poznam zmagovalko s tekmovanja frizerk, ki je bila nagrajena za izvirno kreacijo ženske frizure. Nekateri športni teoretiki tekmovanje res štejejo za bistveni znak športa. Zmota! Športamo lahko tekmovalno ali netekmovalno. Naj skrajšam: trening, tekmovanje in zmage ali porazi niso bistvene prvine, ki opredeljujejo pojem šport, zato tudi niso veljavni (validni) argumenti, zaradi katerih bi neko dejavnost šteli za šport.

Računalniški igralci navajajo, da tudi oni podpisujejo delovne pogodbe in živijo od plačila za igranje – tako kot profesionalni športniki. Žal je profesionalizem oziroma poklicno ukvarjanje z RI še najmanj argument za razglašanje neke poklicne pridobitne dejavnosti za šport. Po tej logiki bi lahko vsak poklic razglasili za šport. Celo poklicne »nočne delavke« bi lahko šteli za športnice. Vsak nadaljnji komentar o tem »argumentu« je popolnoma nesmiseln.

Eden od domnevnih argumentov, da so RI šport, je tale: »Reguliramo nacionalna pravila, izobražujemo sodnike in trenerje. Delujemo kot klasična športna zveza. Zveza je sestavljena iz klubov in ti klubi tekmujejo na državnih prvenstvih.« Reguliranje pravil ni značilno samo za šport, ampak ima svoja pravila domala vsaka organizacija, ki deluje urejeno. Tudi filatelisti imajo svoja pravila. Sodnike in »trenerje« izobražujejo tudi druge organizacije. Uspešnejša je na primer kinološka zveza. Vsaka zveza, tudi radioamaterska, je navadno sestavljena iz klubov … in večina dejavnosti ima organizirana tekmovanja na nižjih in višjih ravneh. »Argument«, ki se sklicuje na podobnost računalniške krovne organizacije s klasično športno zvezo, je jalov.

Niti člani nekaterih klubov, ki gojijo RI, niso prepričani, da je njihova dejavnost šport. Nekateri menijo, da je »šport še vedno bolj fizična aktivnost« (kar trdijo tudi športoslovci). Drugi zagovarjajo tezo, da so RI šport, ker »ima e-šport gotovo elemente športa«. Katere? »Prav tako moraš biti fizično in psihično pripravljen … tudi da postaneš dober, se moraš izjemno potruditi. Treningi so bistveno daljši, saj treniramo vsak dan vsaj šest ur.« Navedeni »argumenti« ne dokazujejo ničesar.

Sedenje pred računalniškim zaslonom je antišport

»Fizično in psihično pripravljen« je treba biti v domala vsakem poklicu. Dramski igralci in operni pevci pripovedujejo o svoji fizični in psihični pripravljenosti, ki je pogoj za uspešen nastop na odru. »Da postaneš dober, se moraš izjemno potruditi«, velja za vsako dejavnost. »Treniranje« šest ur na dan ni argument, da RI priznamo status športa. Tudi pianistka in violinist vadita (»trenirata«) povprečno več kot šest ur dnevno. O šesturnem sedenju pred računalniškim zaslonom (poleg šolskega sedenja) pa tudi kineziologi, psihologi, ortopedi in drugi zdravniki nimajo lepega mnenja. Šesturno sedenje pred računalniškim zaslonom je negacija športa, je antišport.

Celo psihologinja »navija« za šport, ker ima »e-šport veliko vzporednic s pravim športom«. Ne gre spregledati, da je psihologinja uporabila izraz »pravi šport«, ker očitno loči e-šport od »pravega športa«, in je tako končno nevede rekla bobu bob. In katere so »vzporednice«, ki RI delajo šport? RI »zahtevajo zbranost in pripravljenost«, pravi psihologinja. O kakšni »pripravljenosti« psihologinja govori, ni znano. Samoumevno je, da morajo biti igralci »pripravljeni«, da znajo ravnati z računalnikom. To pa ni argument, da so RI šport. Seveda morajo igralci RI biti tudi zbrani, kar pa ne velja le za šport. Zbranost je navadno potrebna domala pri vseh poklicnih in prostočasnih opravilih (pri nekaterih bolj, pri drugih manj), zato stanje »zbranosti« ne more biti argument, da so RI šport. Srčni kirurg mora zagotovo biti zbran pri svojem delu. Kdor trdi, da pri peki jajc na oko ni potrebna zbranost, bo s štedilnika dobil neužitna (zažgana) jajca. Še eno »vzporednico« RI s športom navaja psihologinja. »Duševno zdravje je bistveno za uspeh v e-športu,« pravi. Za božjo voljo, kje v življenju pa duševno zdravje ni potrebno?

Računalniški igralec, ki se med spletno igro znoji in potrebuje liter vode ter izgubi tri kilograme, kar pripisuje stresu in fizičnemu naporu(??), je prepričan, da se ukvarja s športom. Stres in znojenje sta prisotna tudi v drugih dejavnostih, ne le pri športu. Zato ne moreta biti argumenta za to, da je neka dejavnost šport. Kadar se v računalniku »zaplezam« in ne poznam izhoda, doživljam stres in premočen sem od znoja. Kdor trdi, da je sedenje pred računalnikom fizično naporno, je pa sploh šaljivec. Psihično da, ne pa fizično.

Predsednik E-športne zveze Slovenje meni, da je »glavni argument za priznanje e-športa (za šport, op. S. K.) v tem, da mladi pač izjemno radi igrajo računalniške igre« … Sveta preprostost! Po tej logiki lahko vse, kar »mladi izjemno radi počnejo«, razglasimo za šport. Nesmiselnost takšne trditve je več kot očitna. Klapa pred sosednjim blokom »izjemno rada« pokadi kak džojnt, pa to še ni argument, da uživanje drog razglasimo za šport.

Virtualnost in resničnost sta protislovna pojma

Igralci RI priznavajo, da gre za virtualno tekmovanje, za računalniško simulacijo tekmovalnega dogodka. Verbinčev slovar tujk izraz virtualen pojasni kot »zmožen za kak učinek, ne pa da bi res učinkoval«. Google pojasni pojem virtualnost kot »nekaj, kar naj bi obstajalo, vendar ni realno«. Spletišče Fran razloži pojem virtualnost kot nekaj, kar »poteka v računalniškem okolju ali na internetu in posnema resničnost«. Virtualnost in resničnost sta protislovna pojma. Virtualno je torej nerealno, neresnično. Športne dejavnosti niso virtualna dejanja, ampak resnična, stvarna. Ni mi še prišla v roke empirična raziskava, ki bi ugotovila pozitivno vzročno zvezo med virtualno računalniško simulacijo in resnično, stvarno človekovo telesno zmogljivostjo. Tudi po preprosti razumni presoji ni mogoče pričakovati, da bi kakršna koli računalniška simulacija vplivala na stvarni razvoj moči, gibljivosti, gibalne natančnosti, gibalne skladnosti, ravnotežja ali aerobne (srčno-žilne) sposobnosti, kar se pričakuje od vadbe posameznih športnih disciplin. Če virtualna dejavnost nima takšnih učinkov, je ne moremo šteti za šport.

Še nekaj bolj ali manj neresnih »cvetk« je v prispevku, ki poskuša dokazati, da so RI šport oziroma športna kultura. Žal mi prostor ne dopušča komentarja, hkrati pa pričakujem od Fakultete za šport, da bo o tem vprašanju nastala kaka magistrska ali doktorska naloga, ki bo stvari postavila na mesto, ki jim gre. Sploh ne razumem, zakaj spletni igralci na vsak način želijo postati športniki. Niti zbiralci metuljev, niti zeliščarji, niti gobarji se ne grebejo za status športnikov, čeprav se gibljejo veliko več kot igralci RI. Eno temeljnih načel za oblikovanje »novih« strokovnih izrazov je nomen est omen (slov. v imenu je pomen; že ime dejavnosti sporoča, za kaj sploh gre). Temu načelu ustrezata izraza spletno igralništvo in spletni igralci. Kaj je z njima narobe? Zakaj ju je treba posiljevati s športom?

SILVO KRISTAN, Podkoren

