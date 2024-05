Ljubljana . Analiza gibanja telefona Nicuja Ovidiuja Mogosa je pokazala, da se je ta pojavil na lokacijah vseh 53 vlomov v hiše po Sloveniji, ki jih tožilstvo očita 35-letnemu romunskemu državljanu. »Ne morem povedati, kdo je telefon takrat uporabljal, povem pa lahko, da je bil telefon na območjih, ko so bila storjena kazniva dejanja,« je na sodišču pričal kriminalist ljubljanske policijske uprave Silvo Šoštarič. Na osnovi izpiskov telefonskega prometa (poslana sporočila, pogovori, prenos podatkov) in baznih postaj, s katerimi se je telefon povezal, je ustvaril obsežno analitsko poročilo gibanja telefona na lokacijah v času, ko naj bi obtoženi vlamljal v hiše. Bazne postaje so na bolj poseljenih območjih, denimo v mestih, zelo na gosto postavljene, kar pomeni, da se telefon na določenih točkah poveže tudi z dvema postajama in je tako na njunem presečišču mogoče še natančneje določiti lokacijo, točne koordinate pa bi lahko podal le operater. Analiza je pokazala še, da je telefon v določenih primerih na kraj kaznivega dejanja prispel iz tujine, se nekaj časa tam zadrževal, nato pa se vrnil v tujino, je še pojasnil kriminalist Šoštarič.

Obtoženi Nicu Ovidiu Mogos krivde za serijo vlomov poleti 2020 po vsej Sloveniji ne priznava in se brani z molkom. Vlamljal naj bi ponoči, povečini so bili stanovalci doma in so spali. Prav mogoče, da jih je nekako omamil, saj skoraj nikoli ni nikogar zbudil. Tudi tistih ne, ki jih sicer zbudi že vsak šum. Neki gospe mu je uspelo telefon izmakniti z nočne omarice ob postelji, v kateri je spala. Druga pa ga je vendarle zasačila v dnevni sobi. »Skušal se je skriti in se je sklonil pod kavč. Oblečen je bil v črno, na glavi je imel podkapo in lučko, da si je svetil. Zakričala sem, on pa je pobegnil. Nič ni rekel,« je neljubo srečanje okoli pol štirih zjutraj opisala na sodišču. Večinoma je vdiral skozi okna, ker je bilo poletje, so bila mnoga odprta na pregib. Iz hiš je najraje odnesel denar, pa prenosne računalnike, telefone, zlatnino. Nekoč se je spravil celo na sef, a je bil pretežek, zato ga je odvrgel, drugega mu je uspelo spraviti do avta.

V avtu našli pravi zaklad

Policija mu je na sled prišla po naključju. Sedemnajstega oktobra 2020 je med nadzorom prometa v Ljubljani policistu padel v oči voznik mercedesa, ki ni bil pripet z varnostnim pasom. Kljub njegovim pozivom, naj ustavi, tega ni storil, je pa po krajšem divjanju pristal v ograji hiše na Cesti v Zeleni log. Voznik je pobegnil, na kraju je pustil nevozen avto, v njem pa mobilni telefon in cel kup dragocenosti, ki naj bi jih domnevno ukradel. Izkazalo se je, da je Mogos avto kupil le štiri dni prej, kar je na sodišču potrdil tudi prejšnji lastnik vozila. V času prodaje je bil prtljažnik prazen, je zatrdil, v času trka niti približno. Policija je v njem našla bankovce z vsega sveta, podkapo, rokavice, orodje, daljnoglede, ure, mobilne telefone, prenosne računalnike in tablice, oblačila, nakit, nože, kovance, šminke, molitvenik, živilski termometer ter sef, ki je bil videti, kot da je bil iztrgan iz stene. Na nekaterih predmetih in dokumentih so bila druga (slovenska) imena in očitno niso bili last obtoženega.

Mogosu je uspelo pobegniti ne samo s kraja nesreče, temveč tudi iz države. Na osnovi tiralice so ga namreč prijeli na Švedskem (tudi tam zaradi tatvin) in ga julija predlani izročili v Slovenijo. Svoje vlomilske spretnosti je sicer preizkušal tudi že v Avstriji, Nemčiji in Veliki Britaniji.