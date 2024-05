The Canyon Observer je eksperimentalna metalska zasedba, ki različne glasbene tradicije, kot so klasična glasba, avantgarda 20. stoletja, free jazza in druge nišne glasbene zvrsti združuje s kitarsko godbo. Na koncertu bodo nastopili z njihovim najnovejšim albumom Figura, ki je pri RŠ lansko leto prejel naziv Naj Tolpa bumov 2023.

Glasbena skupina Širom je prekmursko-tolminsko-kraška naveza, ki nastopa s širokim poljem ljudskih zvenov in sodobnimi akustično-rockerskimi meditacijami, so navedli pri radiu. Tudi oni so prejeli naziv RŠ Naj domača Tolpa bumov 2022 za album Utekočinjeni prestol preprostih.

Etceteral: duo je eksperimentalni trio, ki ustvarja propulzivni, poliritmični in futuristični jazz. Tokrat bo izjemoma nastopil kot eksperimentalni duet.

Haloban je petčlanska mariborska zasedba mladih glasbenih navdušencev, ki je v kratkem času postala sinonim za živahne in performativne nastope. Svojo glasbeno inspiracijo so našli predvsem v nekomercialnih zvrsteh, s katerimi reanimirajo slovensko pop kulturo.

RŠ velja za prvo študentsko radijsko postajo v Evropi, ki jo je 9. maja 1969 ustanovila Zveza skupnosti študentov Slovenije. Nastal je kot posledica študentskih gibanj leta 1968, ko so slovenski študentje sledili množičnim globalnim protestom proti obstoječemu družbenem sistemu. Od leta 2012 ima program Radia Študent uradno priznani nacionalni status študentskega radijskega programa.

Poleg ustvarjanja in oddajanja izobraževalnega, umetniškega, informativnega in glasbenega programa, ima radio tudi vzgojno-izobraževalno vlogo. Izvajajo usposabljanja mladih za delo na radijski postaji in se posvečajo dejavnosti kulturne in glasbene produkcije ter založništva.