Odkar se je vojaška operacija izraelskih sil 6. maja okrepila, je okoli 80.000 ljudi zbežalo iz Rafe in poiskalo zatočišče drugje, je na družbenem omrežju X objavila UNRWA. Opozorila je še, da je »davek za te družine neznosen« in da ni nikjer več varno.

Do opozorila UNRWA prihaja po tistem, ko je ameriški predsednik Joe Biden dejal, da bodo ZDA Izraelu v primeru obsežne vojaške kopenske ofenzive na Rafo, kamor se je po podatkih ZN zateklo 1,4 milijona notranje razseljenih ljudi, prenehale pošiljati bombe in drugo strelivo.

Izrael medtem nadaljuje napade na Rafo okviru t.i. ciljno usmerjenih napadov, usmerjenih zlasti na vzhodni del, kjer naj bi se nahajali preostali bataljoni islamističnega gibanja Hamas.

Dopisnik francoske tiskovne agencije AFP in več očividcev je danes poročalo o napadih s tanki in letali na več delov Rafe, od koder se je dvigoval dim.

V bombardiranju hiše v zahodnem delu mesta je bilo po poročanju palestinske tiskovne agencije Wada ubitih najmanj osem ljudi, med njimi trije otroci.

Izraelska letala so napadla tudi območja okoli mejnega prehoda Rafa, ki ostaja zaprt, in obstreljevala vzhodni soseki Al Šuvejka in Al Dženeina.

V soseski Zeitun na severu Gaze pa so izraelske sile bombardirale najmanj deset domov v bližini mošeje Hasan al Bana in univerze, pri čemer je bilo ubitih na desetine ljudi, še poroča Wada sklicujoč se na svoje vire.

Od začetka vojne v Gazi 7. oktobra je bilo po podatkih palestinskih oblasti ubitih 34.844 ljudi, najmanj 78.404 so bili ranjeni.

Izraelska policija vdrla v prostore Al Jazeere v Nazaretu

Izraelska policija je danes v mestu Nazaret vdrla v prostore katarske televizije Al Jazeera in zasegla opremo. Izrael je nove racije zoper televizijsko mrežo izvedel le nekaj dni po tem, ko je vlada prepovedala njeno oddajanje v državi, češ da ogroža varnost Izraela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelski minister za komunikacije Šlomo Karhi je v nedeljo podpisal odlok, ki Al Jazeeri prepoveduje oddajanje v Izraelu, ministrstvo pa pooblašča, da zapre pisarne katarske televizijske mreže v državi in zaseže vso opremo, ki jo uporabljajo njeni zaposleni. Še istega dne je policija vdrla v prostore Al Jazeere v zasedenem vzhodnem Jeruzalemu in zaplenila opremo.

Za prepoved oddajanja Al Jazeere se je izraelska vlada odločila po tem, ko je parlament aprila potrdil nov zakon o medijih. Ta vladi daje pooblastila, da prepove oddajanje tujim televizijskim programom, če presodi, da ogrožajo varnost države. Odlok o prevodi oddajanja katarske televizije naj bi po poročanju lokalnih medijev veljal najmanj 45 dni.

Izrael sicer že dlje časa televizijo obtožuje, da o vojni v Gazi poroča pristransko. Al Jazeera pa je nemudoma obsodila odločitev izraelskih oblasti in prepoved oddajanja označila za zločinsko dejanje Izraela, ki javnosti odreka pravico do dostopa do informacij.

V izraelskem napadu na jug Libanona naj bi bilo ubitih več pripadnikov Hezbolaha

V izraelskem napadu na jugu Libanona so bili po navedbah libanonskih varnostnih virov danes ubiti štirje člani proiranskega gibanja Hezbolah. Četverica naj bi bila ubita v napadu z dronom na njihovo vozilo v kraju Baflijeh, kakih 15 kilometrov od izraelsko-libanonske meje. O izraelskih napadih danes poročajo tudi iz Sirije.

O napadu v Baflijehu, v katerem so umrle štiri osebe, je danes poročala tudi libanonska civilna zaščita, medtem ko izraelska vojska poročil ni želela komentirati, Hezbolah pa se na napad še ni odzval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od začetka vojne v Gazi oktobra lani prihaja na meji med državama do vsakodnevnih spopadov med izraelsko vojsko in šiitsko milico Hezbolah ter drugimi skrajnimi skupinami v Libanonu, ki so na obeh straneh zahtevale smrtne žrtve.

Po podatkih AFP je bilo v Libanonu v sedmih mesecih ubitih najmanj 399 ljudi, večinoma pripadnikov skrajnih skupin, pa tudi več kot 70 civilistov. Na izraelski strani pa je bilo po podatkih Izraela ubitih 14 vojakov in devet civilistov.

Hezbolah, ki uživa podporo Irana, je v zadnjih tednih okrepil svoje napade na Izrael, izraelska vojska pa je svoje napade izvedla globlje na libanonsko ozemlje.

O izraelskih napadih so danes poročali tudi iz Sirije. Po poročanju nevladne organizacije Sirski observatorij za človekove pravice je Izrael južno od sirske prestolnice Damask izvedel napad na kulturni center in taborišče za urjenje iraškega oboroženega gibanja Al Nudžaba, v napadu pa naj bi bili ranjeni trije pripadniki skupine.

Sirsko obrambno ministrstvo pa je sporočilo le, da je Izrael zgodaj davi izvedel zračni napad, katerega cilj je bila zgradba v bližini Damaska. Napad naj bi povzročil nekaj gmotne škode, so poročali državni mediji in dodali, da je sistem zračne obrambe sestrelil nekaj raket.

Gibanje Al Nudžaba je del proiranskega zavezništva oboroženih skupin v Iraku, ki mu ZDA pripisujejo odgovornost za številne napade na ameriške sile na območju.