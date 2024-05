»Grozote, ki smo jim vsak dan priča v Gazi, so nedopustne in se morajo končati,« je dejal Golob in poudaril, da so vsa prizadevanja vlade, vključno z današnjim sklepom o začetku postopkov za priznanje Palestine, usmerjena v to.

Zagotovil je, da je koalicija glede priznanja enotna. Ob tem je pojasnil, da sklep o začetku postopkov za priznanje vsebuje pričakovanja do vseh vpletenih v konfliktu - denimo napredek v pogajanjih za prekinitev spopadov in izpustitev talcev ter napredek pri reformi palestinskih oblasti.

Če bo napredek hitrejši, bo Slovenija po besedah premierja postopek priznanja hitreje zaključila. Skrajni rok za zaključek procesa medtem ostaja 13. junij. Do takrat bo vlada odločitev o priznanju posredovala državnemu zboru.

Premier je izpostavil, da Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov nosi bistveno večjo odgovornost, kot bi jo v preteklosti. »Današnje dejanje je pod lupo celotnega sveta,« je dejal in pojasnil, da je Slovenija pri svoji odločitvi iskala ravnotežje med interesi Zahoda, arabskega sveta in vseh ostalih članic ZN.

Po njegovi oceni je pristop Slovenije inovativen, saj želi skozi dialog, ki ga bo priznanje Palestine sprožilo, doseči vse cilje, za katere si prizadeva v okviru ZN. To so takojšnja prekinitev spopadov, premirje, izpustitev talcev ter varnost in obstoj Izraela v okviru rešitve dveh držav.

»Slovenija ta stališča dosledno zagovarja v vseh svojih nastopih v ZN,« je nadaljeval in dodal, da so to tudi večinska stališča članic ZN. Kot je še dejal, sam verjame, da bo slovensko priznanje Palestine navdih »marsikomu, da nadaljuje po isti poti«, pa tudi dodatna spodbuda pogajanjem o premirju, da stečejo hitreje.

Izrael je vnovič pozval, naj z napadi na Rafo in Gazo nasploh nemudoma preneha ter se namesto vojaške rešitve raje posluži pogajalske mize.