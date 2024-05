Dogodek se je zgodil na podelitvi po koncu finala lanskega svetovnega prvenstva, ko so Španke 20. avgusta z 1:0 ugnale Anglijo. Rubiales je med slovesnostjo ob podelitvi pokala z rokama prijel glavo Hermoso in jo poljubil na ustnice. Dogodek je sprožil silovit odziv in nacionalno razpravo o seksizmu v Španiji.

Rubiales je odstopil, a je obtožbe zanikal in se branil, da je bil poljub prostovoljen in da je bil žrtev medijskega linča. Vendar pa Hermoso in njene soigralke niso delila menja s tedanjim predsednikom zveze, saj so izsiljeni poljub označile kot nezaželeno in ponižujoče dejanje.

Iz španskega višjega sodišča so v sredo sporočili še, da se Rubiales sooča tudi z obtožbo prisile, češ da je pritiskal nanjo, da bi poljub označila za soglasnega. Tega so obtoženi še nekdanji selektor ženske reprezentance Jorge Vilda, sedanji športnega direktorja moštva Alberto Luque in šef marketinga zveze Ruben Rivero. Vsi štirje predstavniki zveze, ki so krivdo zanikali, so obtoženi poskusa pritiska na Hermoso, da bi od nje izsilili javno opravičilo, da je soglašala s poljubom. Če bodo obsojeni, grozi vsakemu do 18 mesecev zapora.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je sodišče določilo tudi varščino v višini 65.000 evrov za Rubialesa, ki jo je treba plačati v 24 urah za kritje vseh civilnih obveznosti, ki mu jih bodo naložili. Varščino v višini 65.000 evrov pa bodo morali skupaj položiti Rubiales, Vilda, Luque in Rivera zaradi obtožb prisile.