Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Naklonjenost priznanju Palestine je večkrat izrazila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost poudarili v kabinetu predsednika vlade, vlada pripravlja predlog o začetku postopka priznanja Palestine na način, da bo priznanje prispevalo k doseganju dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev, ki jih je 7. oktobra lani zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas. »Grozote v Gazi se morajo končati. Zato je potrebna takojšnja prekinitev izraelskih napadov na Gazo ter iskanje rešitev za pogajalsko mizo,« so še zapisali.

Ob tem so poudarili, da slovenska vlada ostaja v stiku s podobno mislečimi državami, da pa je odločitev o načinu in času priznanja suverena odločitev posamične države.

Delo na svoji spletni strani danes piše, da naj bi Slovenija Palestino priznala 21. maja skupaj s Španijo, Irsko in Malto.

Portal N1 medtem ob sklicevanju na neimenovane vire poroča, da so visoki predstavniki vlade že pred nekaj tedni začeli preverjati podrobnosti postopkov glede priznanja Palestine in tudi določili časovnico, po kateri se postopki priznanja začnejo pred junijskimi evropskimi volitvami, zaključijo pa se po njih. Informacije, da naj bi Slovenija priznala Palestino 21. maja, po besedah virov N1 iz vlade tako ne držijo.

Za priznanje Palestine bo morala vlada najprej sprejeti odločitev o priznanju Palestine, nato pa morata akt o priznanju potrditi še parlamentarni odbor za zunanjo politiko in državni zbor. Za potrditev akta o priznanju Palestine je v državnem zboru potrebna navadna večina.