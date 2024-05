Prodaja Panvite hrvaškemu finančnemu skladu dviga obilo prahu tudi zaradi kmetijskih zemljišč

Prodaja 51-odstotnega lastniškega deleža skupine Panvita hrvaškemu finančnemu skladu Meritus ulaganja dviga obilo prahu. Tudi zaradi dobrih tri tisoč hektarjev državnih zemljišč, ki jih ima v zakupu Panvita in jih bo »podedoval« njen kupec. Sadove z njih bo lahko pobiral najmanj do konca leta 2033, kajti država je Panviti zakupno pogodbo, ki bi ji za glavnino zemljišč potekla leta 2025, predčasno podaljšala za deset let.