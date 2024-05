»Ne bomo pustili, da dejanja sionistične tvorbe Izrael potonejo v pozabo! Ponovno pozivamo, da je dolžnost vseh nas, da se organiziramo in na vso moč nasprotujemo izživljanju Izraela nad palestinskim ljudstvom,« je sporočila Lista demokratičnega študentstva, ki se je pridružila študentski zasedbi, in napovedala, da bodo študentje pritisk stopnjevali.

Opozorila je, da Izrael v Gazi izvaja genocid ter da vsak dan v enklavi beležijo 300 novih žrtev izraelske agresije. »Ne smemo in ne mislimo biti pasivni! Še posebej ne, ko se naši politiki, naša fakulteta in naša univerza sprenevedajo glede genocida in okupacije, ki ga izvaja apartheidski režim,« je poudarila.

Ob tem je dodala, da so bila dejanja palestinskih gibanj 7. oktobra posledica izraelskega izživljanja nad palestinskim ljudstvom. »Okupacija vedno porodi odpor, ki je v četrtem odstavku 1. člena Ženevskih konvencij pravno zaščitena pravica okupiranih narodov, in ga moramo kot takšnega tudi podpreti,« je nadaljevala.

Lista demokratičnega študentstva je tudi spomnila, da ljubljanska univerza kljub njihovim pozivom še vedno ni prekinila sodelovanja z izraelsko univerzo Bar Ilan. »Zato jo ponovno pozivamo, da sodelovanje z univerzo prekine. Izraelska vojna je namreč proti Palestincem v Gazi usmerjena tudi tako, da deluje proti palestinskim univerzam, šolam, akademikom in študentom,« je opozorila.

Kot je pozneje še sporočila Lista demokratičnega študentstva, bo okoli 40 študentk in študentov v prostostih fakultete za družbene vede ostalo čez noč.

Univerza v Ljubljani je medtem danes sporočila, da je že pred dvema mesecema odločno obsodila nasilje v Gazi in pozvala k premirju. »Kot akademska skupnost smo še posebej opozorili na popoln izbris izobraževalne infrastrukture,« so pojasnili.

Poudarili so, da univerza trenutno na krovni ravni nima sklenjenega nobenega mednarodnega institucionalnega sporazuma z inštitucijami iz Izraela. »Sporazume imajo oziroma so imele sklenjene nekatere od članic univerze, a so ti bodisi potekli bodisi gre za zelo splošne sporazume o nameri sodelovanja brez realiziranih mobilnosti ali sodelovanj,« so dodali.

Hkrati so pojasnili, da ljubljanska fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v okviru projekta Erasmus+ Chemoinformatics+ z Univerzo v Bar Ilanu iz Izraela sodeluje zgolj posredno. Program je zasnovan na podlagi dvojnih diplom z Univerzo v Strasbourgu. »V principu bi lahko študentje kemijske fakultete opravljali obvezno prakso na izraelski univerzi, a se še nihče ni odločil za to,« je dodala.