V peti etapi 107. kolesarske dirke po Italiji je prišlo do prvega resnično presenetljivega razpleta. V Lucci, kamor so kolesarji prispeli iz Genove, so vsi pričakovali tretji zaporedni sprint glavnine. Benjamin Thomas, Michael Valgren, Enzo Paleni in Andrea Pietrobon so imeli drugačne načrte in uspešno prelisičili favorite za ciklamno majico. V Lucci, rojstnem kraju Maria Cipollinija, ki je z 42 etapnimi zmagami najuspešnejši posameznik Gira, je bilo vse pripravljeno za ciljni sprint in morebitno novo zmago Cipollinijevega naslednika Jonathana Milana. Izkazalo se je, da peta etapa ni imela po nepotrebnem hribovite oznake. Imela je 1700 višinskih metrov in dva kategorizirana vzpona, ki pa sta bila na sporedu daleč od ciljne črte. Kljub temu je teren presenetil glavnino, ki se je močno uštela pri nadziranju etape.

Prva zmaga za Cofidis

​Peloton je prve ubežnike na etapi ujel že 110 kilometrov pred ciljem 178 kilometrov dolge etape. 80 kilometrov pred ciljem, ob krajšem premoru za krepčanje, je nov pobeg sprožila četverica kolesarjev, ki se ni več ustavila. Z izjemno slogo so uspeli zadržati prednost in se med seboj udarili za zmago. »Lahko govorimo o neumnem dirkanju glavnine,« je etapo opisal ​Jens Voigt​, nekdanji kolesar, ki sedaj opravlja delo strokovnega komentatorja na britanski televiziji Eurosport. »Nenavadna etapa. Začeli smo zelo hitro, Alpecin je narekoval zelo oster tempo. Nato smo se malo ustavili in sprinterskim ekipam ni uspelo uloviti drugih ubežnikov,« se je z Nemcem strinjal tudi ​Tadej Pogačar, ki v glavnini ni imel stresnega dela. Za neumno dirkanje ni kriva niti njegova ekipa UAE Emirates, saj nihče med ubežniki ni bil nevaren v skupnem seštevku.

Razplet so pozdravili štirje ubežniki, kjer je največ moči zbral Francoz Benjamin Thomas (Cofidis). »Vsak od nas je naredil vsako menjavo na polno. Ko smo 10 kilometrov pred ciljem imeli petdeset sekund prednosti, sem vedel, da bo šlo do konca. Pomagal nam je veter v hrbet in ko voziš 60 km/h te glavnina težko ujame,« je razplet opisal Francoz, ki je slavil svojo deseto zmago kariere in sploh prvo za francosko moštvo v tej sezoni. Nihče v Cofidisu ni mogel skriti olajšanja po velikem uspehu.

Danes je na sporedu etapa s tremi makadamskimi odseki, kjer bi svoje noge znova lahko preizkusil prvi kolesar sveta. »Doma bi morda treniral celo bolj intenzivno, a za zdaj zelo uživam na Giru,« je 25-letnik priznal, da mu je v zadnjih dneh postalo malce dolgočasno in bi doma za Tour treniral celo bolj intezivno. »Vseeno bomo bolj pozorni na to, da časa ne izgubimo,« je zaključil napoved za danes.