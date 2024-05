Ministrstvo za javno upravo je zaradi predvidenega povečanega prometa na slovenskih avtocestah v tem mesecu ministrstvom in njihovim organom v sestavi, vladnim službam in upravnim enotam s ciljem prispevati k razbremenitvi prometa posredovalo dopis.

V dopisu priporoča, da se javnim uslužbencem v organih državne uprave v skladu s smernicami za hibridni način dela v organih državne uprave, ki jih je vlada sprejela avgusta 2022, in internimi akti na najbolj prometno obremenjene dneve v maju omogoči delo od doma, če to dopušča narava delovnega procesa. Med najbolj prometno obremenjenimi dnevi so poleg tega četrtka izpostavili še 17., 20. in 30. maj.

Omenjeni način dela v javnem sektorju bo prispeval k omilitvi prometnih razmer in večji pretočnosti prometa na slovenskih avtocestah, so prepričani na ministrstvu.

Smernice, ki upoštevajo tudi cilje razbremenitve prometne infrastrukture ter okoljski vidik, priporočajo hibridni način dela v državni upravi, kar pomeni, da je delovni teden javnega uslužbenca sestavljen iz dela na domu in dela v prostorih delodajalca.

Predlagan je model, po katerem javni uslužbenec en dan v tednu dela na domu, dva dni v prostorih delodajalca, dva dni pa na domu ali v prostorih delodajalca, odvisno od potreb delovnega procesa in sprotnega dogovora z neposredno nadrejenim, so še dodali na ministrstvu.