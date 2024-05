Počasi, Luka!

Medtem ko se večina slovenskih politikov na službena potovanja v tujino odpravi z letalom, se je minister za delo Luka Mesec odločil za drugačen način. V Bruselj se je namreč odpeljal kar z – vlakom. Moti ga namreč, da se v EU v 500 ali tisoč kilometrov oddaljene kraje potuje z letalom in ne z vlakom. A kot je zapisal na facebooku, mu je bilo že ob nakupu vozovnice, za katero je odštel okoli 300 evrov, jasno, zakaj je za zdaj edini slovenski minister, ki se je odločil za to potezo. V prestolnico EU se je namreč namesto uro in pol, kot bi trajala pot z letalom, vozil kar 16 ur in pri tem trikrat prestopil.