Krajane Most pri Žirovnici je v ponedeljek pretresla vest o smrti sokrajana, ki so mu tudi vlomili v hišo. Moški naj bi bil tarča nasilnega ropa že lani, ko sta vlomilca na silo stopila v njegovo hišo, ga napadla in pri tem tudi poškodovala, ter iz hiše ukradla vredne predmete.

»V skladu z varstvom osebnih podatkov vam lahko potrdimo, da so bili policisti v ponedeljek dopoldne obveščeni o smrti moškega v stanovanjski hiši na območju Policijske postaje Jesenice. Po do sedaj zbranih obvestilih smrt ni posledica nasilnega dejanja. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so nam na naše vprašanje o ponedeljkovem dogajanju v Mostah pri Žirovnici odgovorili na kranjski policijski upravi.

Sosedi pokojnega so v ponedeljek in torek v kraju opazili vrsto policistov in tudi forenzikov, ki naj bi se odpravili po sledeh vloma v stanovanjsko hišo. Po Mostah je sicer kmalu zaokrožila informacija, da naj bi vlomilci starejšega moškega, po naših informacijah starega več kot osemdeset let, pobili do smrti, vendar so policisti, kot že rečeno, nasilno smrt že izključili. Hkrati so se v vasi spomnili lanskega dogodka, ko sta storilca oropala isto hišo, pri tem pa moškega tudi telesno poškodovala.

Kot smo izvedeli neuradno, naj bi v sumljivih okoliščinah, ki jih policija še preiskuje, umrl priznani upokojeni zobozdravnik, ki je deloval na Jesenicah. V hiši naj bi živel s hčerko in še mladoletnim vnukom.