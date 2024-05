Plakatna razstava o splavu in kontracepciji

Na Trgu Ajdovščina in v njegovi okolici pet Tam-Tamovih plakatnih mest naseljuje razstava, ki predstavlja ključne mejnike v zgodovini reproduktivnih pravic v Sloveniji. Informira in ozavešča o pravici do splava, kontracepciji, spolni vzgoji, umetni oploditvi in starševstvu ter nasilju na področju reproduktivnega zdravja.