Nepreslišano: Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa (AVP)

Pomanjkanje prometne kulture v družbi se z uporabe osebnih avtomobilov širi tudi na druge udeležence, ki si delijo prometni prostor. V delitvi tega prostora smo nestrpni, nepotrpežljivi in kdaj tudi agresivni. To posledično pomeni, da se tudi v vlogi kolesarja ali voznika e-skiroja vedemo egoistično. Uporabniki e-skirojev pogosto ne upoštevajo pravil varne vožnje in se premalo zavedajo tveganj ter pasti vožnje z e-skiroji. Zaradi električnega pogona so to zelo tiha in hkrati tudi relativno hitra vozila, s katerimi je dovoljeno voziti s hitrostjo do 25 kilometrov na uro. Pešci jih običajno opazijo šele takrat, ko so v neposredni bližini, kar pri njih še bolj okrepi tudi občutek objestne vožnje voznikov e-skirojev – hitro se nam približajo in hitro odpeljejo naprej. Zato je naloga voznikov e-skirojev, da so bolj pozorni na ravnanje in gibanje drugih, predvsem ranljivih udeležencev v prometu. Če si hitrejši, to ne pomeni, da si lahko bolj predrzen.