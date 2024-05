Selektor Uroš Zorman je moral s prvotnega seznama 21 igralcev, ki jih je povabil na nedeljski zbor v Izolo, zaradi poškodb črtati trojico. Ahilova tetiva je dvoboja s Švicarji preprečila Gašperju Marguču (Veszprem, Madžarska) in Mihi Zarabcu (Wisla Plock, Poljska), koleno pa Borutu Mačkovšku (Pick Szeged, Madžarska). Zato je Zorman na priprave naknadno poklical Aleksa Kavčiča, levega zunanjega igralca Zagreba, in Tilna Strmljana, srednjega zunanjega Hannovra. V primerjavi z zadnjimi akcijami bosta manjkala Tilen Kodrin (Gummersbach, Nemčija) zaradi pričakovanja naraščaja v družini in Matej Gaber (Pick Szeged, Madžarska) zaradi zdravstvenih težav.

»Odsotnosti igralcev zaradi poškodb ali drugih razlogov niso nič novega. S tem se ubadam že od prihoda na selektorsko mesto in zame to ni nič presenetljivega. S tem se bo potrebno sprijazniti in spopasti tudi tokrat, a kogar ni, pač ni. Pomembni so le tisti, ki so tukaj,« se zaveda selektor Uroš Zorman. Na klubski ravni se vedno bolj zdi, da bo po bližnjem koncu sezone zapustil trebanjski Trimo, s katerim je nedavno osvojil prvo lovoriko v klubski zgodovini, slovenski pokal, in sedel na trenersko klop ljubljanskega Slovana, na kateri je trenutno še vedno njegov dobri prijatelj Boris Denić (pogodbo ima sicer do konca naslednje sezone), tudi nekdanji selektor reprezentance.

Švica je po rokometnih uspehih, rejtingu, kakovosti igralskega kadra in še marsičem vsaj za razred ali dva slabša od Slovenije. Zato bi morali Slovenci tako v Kopru kot v Winterthurju (kljub oslabljeni zasedbi, a v takšni so tudi tekmeci) suvereno opraviti z izbrano vrsto iz dežele sira, ur in čokolade. »Tekmi bosta zadnje dejanje pred olimpijskimi igrami v Parizu. Verjamem, da bomo uspešno izpeljali kvalifikacije in s tem dodali še eno kljukico k letošnjim uspehom,« je diplomatsko napovedal Zorman in kljub opazki, da v sodobnem rokometu ni lahkih nasprotnikov in da lahko vsak premaga vsakogar, odkrito priznal: »Ne bežimo od tega, da smo veliki favoriti in da moramo iz tega dvoboja priti kot zmagovalci.«

Ne razmišlja o poletju in Parizu

Ne glede na vse pluse Slovencev proti Švicarjem selektor ne pričakuje težav z motivacijo svojih izbrancev. Obračuna z njimi naj bi bila tudi generalka za izbiro igralskega kadra za olimpijske igre v Parizu, a 44-letni Ljubljančan, ki je prvomajske praznike preživel na jadranski obali s svojo družino in družino svojega reprezentančnega pomočnika in prijatelja Luka Žvižeja, to odločno zavrača: »Trenutno niti slučajno še ne razmišljam o poletju in Parizu, tekmi pa niti slučajno ne bosta selekcija igralcev za olimpijske igre. Glede na našo okrnjeno zasedbo bosta dvoboja s Švicarji tudi idealna priložnost za tiste igralce, ki imajo sicer manjšo minutažo. V igri bomo skušali popraviti določene zadeve v igri, ki niso bile najboljše na olimpijskih kvalifikacijah v Španiji. A ob pogledu na dogajanja v letošnjem letu se mi zdi, da smo na pravi poti in da nimamo česa velikega za spreminjati.«

Sloveniji se več kot očitno obeta že enajsti nastop med svetovno elito (toliko jih ima doslej tudi Švica), ki ga bodo naslednje leto gostile Hrvaška, Danska in Norveška, njen največji uspeh pa je bronasta kolajna na SP 2017 v Franciji, ki jo je takrat vodil selektor Veselin Vujović. Zorman, s 225 nastopi rekorder v zgodovini slovenske rokometne reprezentance (na drugem mestu je Luka Žvižej z 217, na tretjem Beno Lapajne z 212), bo imel v zagotovo napolnjeni koprski dvorani Bonifika tudi posebne navijače. Na tribunah bo namreč ekipa, ki je pred natanko 20 leti na domačem evropskem prvenstvu osvojila srebrno kolajno, potem ko je v finalu pred 7000 gledalci v legendarnem Tivoliju izgubila proti Nemčiji s 25:30, njen član Zorman pa je na tisti tekmi dosegel štiri gole.

