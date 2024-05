Začetek tedna je sicer minil v znamenju padcev delniških tečajev, za manj negativen zaključek na tedenski ravni pa gre zasluga objavi o zaposlenosti zunaj kmetijskega sektorja v ZDA, ki je pokazala, da so ameriški delodajalci v aprilu dodali 175.000 delovnih mest. To je bilo krepko pod pričakovanji vlagateljev ter hkrati najnižje od novembra 2023. Novico so vlagatelji sprejeli kot znamenje ohladitve na trgu dela in s tem znižanja inflacijskih pritiskov, kar bi lahko bil v letu 2024 eden izmed razlogov, da ameriška centralna banka (Fed) začne s prvimi rezi v temeljno obrestno mero. Vlagatelji pa so se razveselili tudi nepričakovane upočasnitve mesečne rasti plač, saj se je stopnja rasti znižala z marčevskih 0,3 % na aprilskih 0,2 %, medtem ko se je brezposelnost rahlo zvišala na 3,9 %, kar je 0,1 odstotne točke več od pričakovanj analitikov.

Z zanimanjem smo pospremili tudi težko pričakovane rezultate ameriškega tehnološkega giganta Apple, ki je presegel napovedi analitikov glede dobička podjetja. Prihodki družbe so se v prvem letošnjem četrtletju sicer znižali za 4 % v primerjavi z prejšnjim letom, k čemur je v največji meri prispevala predvsem upočasnjena prodaja iPhonov, ki je bila nižja za 10 % v primerjavi s prejšnjim letom. Novica, ki je v preteklem tednu najbolj razveselila vlagatelje v družbo Apple na čelu z legendarnim Warrenom Buffetom, pa je zgodovinski odkup lastnih delnic v višini 110 milijard ameriških dolarjev. Zanimivo je bilo spremljati tudi tečaj delnice družbe Tesla, ki je v ponedeljek poskočil za več kot 15 %, potem ko je ustanovitelj podjetja Elon Musk nepričakovano obiskal Kitajsko, kjer naj bi razpravljal o uvedbi programske opreme za samovozeča vozila in o dovoljenju za prenos podatkov v tujino. Kitajski državni mediji so poročali, da se je srečal s premierjem Li Qiangom, ki je Musku povedal, da se lahko razvoj Tesle na Kitajskem obravnava kot uspešen primer gospodarskega in trgovinskega sodelovanja med ZDA in Kitajsko.

V evroobmočju je presenetil podatek o 0,3 % rasti BDP v prvem četrtletju leta 2024, potem ko je v zadnjih treh mesecih leta 2023 upadel za 0,1 %. Krčenje, zabeleženo v zadnjem kvartalu 2023, je bilo popravljeno navzdol z 0 %, kar pomeni, da je gospodarstvo evroobmočja v drugi polovici lanskega leta padlo v tehnično recesijo. Letna rast cen življenjskih potrebščin v aprilu ostaja stabilna pri 2,4 %, vendar se je stopnja osnovne inflacije, ki ne vključuje cen energije in hrane, upočasnila na 2,7 % z 2,9%. Guverner francoske centralne banke François Villeroy de Galhau je dejal, da najnovejši podatki krepijo zaupanje, da se bo inflacija do prihodnjega leta vrnila na ciljna 2 %, kar kaže, da bi ECB lahko začela zniževati obrestne mere že v juniju.

Na Kitajskem je njen najvišji odločitveni organ, 24-članski politbiro, na svojem sestanku aprila obljubil izvajanje preudarne monetarne in fiskalne podpore za krepitev povpraševanja. Uradniki so izjavili, da bo Kitajska prilagodljivo uporabljala monetarne politične instrumente za obnovo rasti, vključno z morebitnimi znižanji obrestnih mer in rezervnim zahtevkom, ki določa količino sredstev, ki jo morajo banke ohraniti v rezervi.