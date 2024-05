»V Javnem zavodu Ptuj, takrat Zavodu za turizem Ptuj, smo začeli razmišljali o oživljanju mestnega središča,« je dejala Janja Erpič, zadolžena za organizacijo prireditev. Namen dogodka je opozoriti, da je v starem mestnem jedru ponudba še vedno izjemno bogata. Najdemo vse, od kulturnih ustanov z bogatim programom (najstarejši še delujoči kino in najstarejše gledališče v Sloveniji, dve galeriji ...) do bogate ponudbe za vsakodnevne potrebe, kot so butiki z oblačili, frizerski saloni, šiviljski butiki, cvetličarne, butiki z nakitom, zlatarnami, optikami, kavarnami, slaščičarnami, ribarnicami, pekarnami, gostilnami, picerijami in trgovinami s spominki.

Poletne sobote do sredine septembra

»Dan odprtih vrat je pravzaprav napovednik tedenskega dogajanja, ko se vsako poletno soboto od sredine junija do sredine septembra nekaj dogaja,« je povedala Janja Erpič. In kje se bo kaj dogajalo to soboto? Na Mestnem trgu pa tudi po drugih ulicah in trgih se bodo razlegale prijetne melodije Boža Ljubeca na saksofonu, Turistična kmetija Črešnik bo pekla mini palačinke, cvetličarna Roža in SHOPek bosta delila rože, dijaki Šolskega centra Ptuj bodo delili sadike, ob 11. uri se lahko se udeležite vodenega ogleda po razstavi Nika Anikisa v Galeriji Luna. Animacije za najmlajše bodo vključevale zanimive igre, kot sta štiri v vrsto in jenga. Preizkusili se bodo lahko tudi na poligonu z ovirami in rekviziti, na koncu pa bodo lahko odnesli s sabo balone. Verjetno bodo malce večje otroke očarali predvsem starodobniki Bolfenškega društva ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas.

Spomladansko čiščenje omar

V Stari steklarski bo izmenjevalnica oblačil in rastlin. Ker se v omarah vedno znajdejo tudi oblačila, obutev ali modni dodatki, ki jih le redko nosimo ali pa jih sploh ne, se kmalu pojavi vprašanje, kam z vsem, česar ne potrebujemo več. »Iz želje po odgovornem ravnanju s tekstilom in po oblikovanju manj konvencionalnega potrošniškega vedenja je nastal projekt Jaz tebi – ti meni. Spomladansko in jesensko čiščenje omar je torej prava priložnost, da na tako denarnici kot naravi bolj prijazen način osvežimo svojo garderobo. Na dogodkih si izmenjujemo oblačila, čevlje, nakit in druge modne dodatke, priložnostno tudi kaj drugega. Še posebej so dobrodošle mlade mamice, ki lahko izkoristijo priložnost, da z drugimi mamami izmenjajo oblačila za malčke. Projekt ima tudi dobrodelno noto, saj vsa oblačila, ki na izmenjavah ne najdejo novega lastnika, podarimo ptujski varni hiši,« je pojasnila Janja Erpič.

Polepšajte nekomu dan

V okviru programa dogajanja je tudi vabilo k prostovoljskemu duhu medgeneracijske solidarnosti. Kaj neki se skriva v tem povabilu? »Prostovoljce prisrčno vabimo, da na ta dan v mesto pospremijo stanovalce Doma upokojencev Ptuj. S tako preprosto gesto povezovanja generacij lahko skupaj drug drugemu polepšamo dan,« je razložila Janja Erpič in dodala: »Na Ptuju bodo v poletnih mesecih številni festivali in dogodki kot barviti kamenčki mozaika dopolnjevali nepozabna doživetja. Tako se lahko vse od 15. junija do 14. septembra 2024 predajate Poletnim doživetjem, ki jih bodo ptujski ponudniki pripravljali vsak teden ob istem času. Ta vključujejo vse, od vodenih ogledov Ptuja do raziskovanja okoliških krajev, od degustacij (kot zanimivost izpostavljam dve: degustacije vin v najstarejši slovenski vinski kleti ter piva ali vina v temi rovov pod Ptujskim gradom) do športnih aktivnosti (tudi na Dravi), od kina brez stropa do plovbe po Dravi.«