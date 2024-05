Opatija, ki so se je v preteklosti prijela različna poimenovanja, med njimi denimo hrvaški Monte Carlo, je zanimiva turistična točka vse leto. Umeščena med morje in vznožje planine ter naravnega parka Učke je ovita v blago sredozemsko klimo. Poleg svoje zdraviliške zgodovine, čudovitih historičnih hotelov s terasami in urejenimi parki ter obalnim sprehajališčem slovi tudi po sončnih poletjih brez veliko padavin in blagih zimah.

Med hoteli, ki si delijo opatijsko riviero, prostor povsem ob morju zaseda hotel Istra, katerega glavni atribut je poleg njegove lokacije, urejene plaže in notranjega bazena z ogrevano morsko vodo tudi program aktivnosti. Trizvezdični hotel s 171 sobami tako nagovarja vse tiste, ki si želijo športni in zdrav dopust.

Od meditativnih praks do intenzivnih vadb

Dan v opatijskem hotelu Istra je mogoče začeti s precej meditativno prakso qi gongom, kar je še poseben užitek, če vreme dopušča vadbo na plaži. Vaje, ki s počasnimi in posebnimi gibi zelo dobro delujejo na sklepe, vezi, kite, mišice, mišične ovojnice, živčevje in tekočine, so primerne za vsakogar. S to starodavno kitajsko tehniko ohranjamo in večamo tudi življenjsko energijo. A to je le ena od vadb, ki jih v svojem programu ponuja hotel Istra. Manj znano, a učinkovito in lahko tudi precej zabavno je vodno kolesarjenje. Poganjanje v bazen potopljenega kolesa krepi telo, a z manj obremenjevanja sklepov. Na urniku hotelskih aktivnosti je tudi joga z dihalnimi vajami, poleg tega izvajajo še jogo pod zvezdami in pozdrav Luni, kjer je serija jogijskih položajev zasnovana za ogrevanje in ohlajanje telesa ter prožnost. To pa še niso vse vadbe joge, ki jih ponujajo, saj je v bazenu v programu sup joge mogoče preizkusiti izvajanje izbranih jogijskih položajev med iskanjem ravnotežja na supu. Kar ni prav enostavno, prispeva pa h krepitvi in prožnosti telesa. Prav tako je med vadbami mogoče izbirati še med fit pilatesom, aerobiko v bazenu, fitnesom v vodi z vadbo aqua gym in vadbo strong & active, kjer intenzivne vaje prispevajo k povečanju telesne vzdržljivosti.

Znamenita obalna pot

Možnosti za aktivnosti na prostem v Opatiji in njeni okolici ne manjka. Med zvezdami opatijske riviere je znamenito sprehajališče Franca Jožefa I., bolj znano pod imenom Lungomare, za katerega pravijo, da ne spoznaš Opatije, če se ne sprehodiš po tej zgodovinski promenadi. Ta ležerna in lepa pot sprehajalca v mislih ponese v pretekli čas, ko so v opatijskih vilah počitnikovali kralji, knezi, princese, nobelovci in umetniki. Med zgodbe, kako je denimo ob plapolanju palme tu navdih za svoje valovanje z rokami dobila mati sodobnega plesa Isadora Duncan. Na seznam slavnih opatijskih gostov pa so se zapisali še številni drugi, med recimo njimi Mahler, Joyce, Čehov in Krleža. A kot pravijo, je za Opatijo prihod vsakega gosta največji kompliment.

Lungomare, ki so ga gradili med letoma 1888 in 1911, je dolg 12 kilometrov, pojavlja se tudi podatek o 10 kilometrih, odvisno od začetne in končne točke v skrajnih krajih – obalno sprehajališče povezuje slikovit ribiški kraj Volosko ter Opatijo, Ičiće, Iko in Lovran. V Opatiji se velja ustaviti tudi pred vilo Angiolino, ki zgrajena leta 1844 ni zaznamovala začetka turizma samo v Opatiji, temveč v celotni Hrvaški. Danes je v njej muzej turizma, pred njo pa je še vedno lepo urejen park z rastlinami z vsega sveta, med katerimi so znamenite kamelije.

Pohodništvo in kolesarjenje po Učki

Ob vsej kulturni dediščini, ki se je je mogoče naužiti v Opatiji, je, kot je zapisano že zgoraj, to obalno mesto tudi dobro izhodišče za različne izlete. K pohodništvu in kolesarjenju vabi seveda bližnji naravni park Učka, ki zajema istoimensko planino in del območja Čičarije, najvišji vrh na zaščitenem območju pa je Vojak z razglednim stolpom na 1401 metru nadmorske višine. Če vreme ne omogoča atraktivnega razgleda s te najvišje točke Učke – domačini v šali pravijo, da se od tam sicer vidi 70 odstotkov hrvaškega turizma, kar sta Istra in Kvarner, čeprav se po burji vidi celo vse do Italije – je poglede z vrha mogoče vsaj deloma »doživeti« v interpretativnem centru Poklon, kjer so ti posnetki v različnih letnih časih in vremenskih razmerah projicirani na velikem platnu. Poleg tega lahko v multimedijskem centru obiskovalci Poklona (Centar za posjetitelje Poklon), ki je odprt vsak dan vse leto,na interaktiven način spoznavajo še drugo naravno in kulturno bogastvo naravnega parka Učke.

Sicer pa je med pohodniškimi in kolesarskimi potmi mogoče izbirati med različnimi težavnostmi in dolžinami. Najbolj priljubljena je pot s prelaza Poklon na Vojak. Od parkirišča do vrha je po nezahtevni poti približno uro in pol hoje. Za kolesarjenje je urejenih osem kolesarskih poti, najzahtevnejša med njimi je prav osma. Izhodišče 52-kilometrske kolesarske poti s 1019 višinskih metrov je v Lovranu. Nadaljuje se proti Mošćenički Dragi in se prek Mošćenice in Bodaja povzpne do vasi Majhna Učka, nato pa se spusti proti predoru Učka in nazaj proti Lovranu.