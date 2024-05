Z vlakom na Vinsko vigred

Od 17. do 19. maja vas Belokranjci vabijo, da jih na že 42. tradicionalni vinsko-turistični prireditvi obiščete kar z vlakom. Od železniške postaje Metlika do zgodovinskega mestnega jedra, ki je hkrati prireditveni prostor 42. tradicionalne vinsko-turistične prireditve, vas loči le slab kilometer prijetnega sprehoda. Pred vstopom na Plac vas pred Galerijo Kambič sprejme vodnik in vas popelje skozi dragoceno in nacionalno pomembno zbirko del slovenskih likovnih umetnikov. Sledita sprehod po mestnem jedru in sprejem v lokalno butični trgovinici, Hiši dobrot Bele krajine. Tukaj so doma belokranjske dobrote, od katerih boste okusili metliško črnino, domači sir, sok in orehe. Ogledali si boste tudi kulinarično razstavo in se naučili peči evropsko zaščiteno belokranjsko pogačo. Nato boste zavili v prostore metliškega gradu, v Belokranjski muzej, ki vas bo s svojimi stalnimi razstavami popeljal po bogati belokranjski zgodovini. Sledil bo prosti čas za potepanje po največjem vinskem festivalu v Sloveniji, kjer ne bo manjkalo dobre vinske kapljice, odlične belokranjske kulinarike, plesa in glasbe. Izlet lahko zaključite na turistični kmetiji ali v gostišču, kjer vam bodo postregli pristno belokranjsko hrano. V metliškem mestnem jedru se s svojimi najboljšimi nagrajenimi vini širšemu občinstvu predstavijo belokranjski vinogradniki. Posebno razvajanje vas čaka v degustacijski sobi na metliškem gradu. Vse tri dni festivala poteka bogat kulturni program, del katerega je namenjen tudi otrokom.