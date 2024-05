Upravne enote: Uradniki bodo stavkali vsak dan

Na upravnih enotah bodo prihodnji teden zaostrili stavkovne aktivnosti. Doslej so stavkali samo ob sredah, od prihodnje srede pa bodo stavkali vsak dan do preklica. Opravljali bodo samo nujne naloge. S pristojnega ministrstva za javno upravo so sporočili, da ponovno usklajujejo seznam teh nujnih nalog.