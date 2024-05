Zahodu dobro znani kremeljski inventar

V moskovskem Kremlju se je včeraj odvil še zadnji ceremonialni del utrjevanja oblasti ruskega predsednika Vladimirja Putina. Če ga ne bo zapustilo zdravje ali če se ne bo preveč nagnil skozi okno, bi moral dokončati svoj šestletni mandat, ki morda kljub visoki starosti ne bo njegov zadnji. Po zadnjih spremembah ustave bi vsaj še leta 2030 lahko kandidiral za šesti mandat. Njegova zaprisega in izbira nove vlade po sramotnih marčevskih predsedniških volitvah, ki si ne zaslužijo tega imena, je bila z ustavo zaukazano dejanje. In čeprav je Putin včeraj prisegel z roko na najvišjem pravnem dokumentu Rusije in obljubil vse za zaščito ruske domovine, njegovo vodenje imperialne vojne v Ukrajini, destabilizacija ruske soseščine ter hlepenje po dobrih starih časih močne ruske vloge v pokojni Sovjetski zvezi seveda ne koristi ruskim nacionalnim interesom, niti njegovemu prebivalstvu. Toda v državi, kjer zakone določa Putin, tudi vsemogočni voditelj sam odloča, kaj je ruski nacionalni interes.