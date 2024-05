Potem ko je postalo jasno, da bo evropski poslanec Klemen Grošelj na junijskih volitvah za evropski parlament kandidiral kot nosilec liste Zeleni Slovenije, je svojo kandidaturo na tej listi potrdil tudi direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo. Spomnimo, da sta bila oba še do nedavnega med aduti Gibanja Svoboda. Merlu se je obetalo celo prvo mesto na listi, a je odstopil od kandidature, ko je tik pred zdajci izvedel, da bo špic kandidatka Svobode Irena Joveva. Zaradi kalkulacij vodstva stranke, po katerih bi pristal na praktično neizvoljivem osmem mestu, pa je Golobovim na začetku aprila v slovo pomahal Grošelj. Ko je po tem prejel večje število klicev podpore, se je začela snovati ideja o alternativni listi. Možnost za nastop so Grošlju ponudili Zeleni Slovenije pod vodstvom nekdanjega člana in poslanca SDS Andreja Čuša.

»Jaz sem liberalec. Dogovor je, da bom stališča, ki sem jih imel do zdaj, zagovarjal tudi v kampanji in s tem gremo na volitve,« pravi Grošelj, ki je že tudi izstopil iz stranke Gibanje Svoboda. Poleg liberalnih stališč bo poudarek na zeleni politiki, pri čemer obramboslovec in nekdanji državni sekretar na obrambnem ministrstvu jasno pove, da danes glede na dejstvo podnebnih sprememb ne moreš delati politike brez zelenega elementa. Na evropski ravni izpostavlja še varnostno področje, pa vprašanja tehnološkega razvoja in sociale, kjer pravi, da je potrebno razbremeniti povprečnega člana EU ter poskrbeti tako za mlade kot starejše. Grošelj ob tem pričakuje, da bo s kandidaturo volivcem ponudil širši izbor kandidatov ter s svojim znanjem in izkušnjami v EU prispeval k predvolilnim debatam.

V četrtek znana končna lista

Danes smo ga sicer po telefonu ujeli v Litiji med zbiranjem podpisov za vložitev kandidatne liste. Stranka Zelenih Slovenije jih potrebuje 1000 najpozneje do petka, s čimer pa ne bi smeli imeti težav. Grošelj pričakuje, da jim bo to uspelo do četrtka, ko naj bi bila javnosti tudi predstavljena končna kandidatna lista, ki jo bodo na seji sveta stranke potrjevali jutri. O imenih več od tega, kar je znanega, evroposlanec ni želel govoriti. »Pogovarjamo se z različnimi ljudmi, se bom bo pa držal tega, da zberemo podpise in speljemo postopke tako, kot je treba. Potem ko bo lista dokončna, pa bomo razkrili preostala imena. Iz ene druge zgodbe sem se namreč naučil, da je treba biti previden in do ljudi spoštljiv.«

Na drugem mestu kandidatne liste bo sicer po že znanih informacijah podpredsednica stranke dr. Nada Pavšer, profesorica kemije in biologije ter ustanoviteljica slovenske mreže ekošol.

Na evropske volitve se sicer Zeleni Slovenije podajajo v sodelovanju s Stranko mladih – Zeleni Evrope. Stranka, ki jo vodi mariborski mestni svetnik Igor Jurišič, pomaga pri pripravah in bo na listo prispevala tudi svojega člana, mariborskega umetnika in aktivista Renata Volkerja. Pri oblikovanju liste sodeluje tudi Zveza ekoloških gibanj Slovenije, ki na evropske volitve pošilja svojega predsednika Karla Lipiča.