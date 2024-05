Povojni poboji v komunistični Jugoslaviji vsekakor z etičnega vidika niso opravičljivi. Še manj pa so opravičljivi domobranski in belogardistični poboji pred vojno in med drugo svetovno vojno, ki so bili temeljni razlog za povračilne ukrepe po vojnih zmagovalcev. Spominjam se, ko so mi v moji domači vasi pripovedovali, kakšne grozote so delali domobranci nad svojimi vaščani. Pripovedovali so mi, da je mati dveh sinov morala vso noč poslušati njuno vpitje med mučenjem. Naslednje jutro pa je bilo vse tiho, ker so njena sinova umorili. To so delali sovaščani, domobranci, ljudje, ki so bili pred vojno vpeti v življenje te vasi, ne tujci. Zanima me, kaj bi vi naredili po vojni, če bi srečavali te mučitelje vaših otrok? Jaz zase vem, kaj bi naredila. Grozote so se dogajale tudi drugod, nečloveško mučenje, izrezovanja zvezd s hrbtov, obrazov, iztikanje oči, rezanje ušes. Bilo je ogromno žrtev, ki so umrli mučeniške smrti, povzročene s strani domačinov, ne tujcev. V nekem časopisu sem prebrala, da so se celo Nemci čudili strahotam, ki so jih povzročili domobranci, belogardisti, črnorokci. Da ne pozabimo: vsi ti so bili sodelavci okupatorja! Zanima me, ali so se ti krvniki kdaj opravičili domovini, iz katere so izhajali in izvajali vse strahote, ki so jih povzročili lastnemu narodu, recimo na Svetem Urhu in številnih drugih centrih mučenja. Ali so se izvršitelji teh dejanj kdaj opravičili materi dveh partizanov, sorodnikom pobitih in mučenih v Svetem Urhu? Tega še nisem nikjer prebrala. Vsi ti povojni poboji so posledica teh dejanj, na tej točki bi se morali le vprašati, kdo je vsa ta grozovita dejanja začel. Če ne bi bilo začetka, tudi konca ne bi bilo. Če ste že izvoljena poslanka, ne delajte krivice lastnemu narodu in bodite pobudnica tudi razstave pobojev med NOB, ki so jih povzročili domobranci, ali celo evropske poslance povabite recimo k Svetemu Urhu.

A če pustimo to zgodovino zgodovinarjem in ne neprestanemu pogrevanju stranke SDS, pa le povejmo, da vas nismo izvolili zato, da bi blatili svoj narod v Evropskem parlamentu, kajti to že vseskozi počnete. Mislim, da je prava družina tista, ki zna znotraj doma urejati vse težave, na zunaj pa je popolna. To bi morali evropski poslanci početi, to naj bi bila njihova naloga, zato je res pomembno, kakšne poslance volimo. Jaz poslancev, ki blatijo svojo domovino, gotovo ne bom volila.

Marjeta Groff, Idrija