Predsednik išče službo

Borut Pahor je dokazal, da se dela ne boji. Že v času njegovega zmagovitega pohoda na predsedniško mesto se je izkazal kot smetar, frizer, mehanik, kmet ... Iz tiste volilne kampanje pod geslom »Skupaj – spodbujamo drug drugega« je fotograf Borut Kranjec sestavil spektakularen večni koledar. Pravi priročnik za politične in druge začetnike. Bivši predsednik zna določiti tempo, drugi plešejo po njegovem ritmu. To počne tudi, ko je v največji stiski. Med letoma 2011 in 2012 je vse kazalo, da se bo njegova politična pot končala. Po fantastični zmagi na volitvah lata 2008 je njegova vlada životarila in na koncu doživela nezaupnico v parlamentu. Na volitvah so Socialni demokrati padli z 29 poslanskih mest na 10. Njegova stranka ga je imela dovolj in mu leto kasneje odvzela predsedniško mesto. Prav kot poraženec je tedaj napovedal, da bo kandidiral na naslednjih predsedniških volitvah. Od tistega trenutka so žarometi nad kongresom Socialnih demokratov ugasnili, pod reflektorji je ostal samo on. Zasenčil je stranko, Igorja Lukšiča (ki je z nekaj glasovi prednosti postal novi predsednik Socialnih demokratov) in vse drugo politično dogajanje v državi. Na koncu je na predsedniških volitvah dober kandidat premagal dobrega predsednika. Desnica je tako dobila predsednika, ki je bil tiho, ko bi moral spregovoriti, in ki je govoril, ko bi moral biti tiho. Jasno je dal vedeti, da noče biti moralna avtoriteta, in ostal na položaju dva mandata.