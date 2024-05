Preden smo se državljani in državljanke Slovenije odločili za izstop iz jugoslovanske skupnosti, se je odvilo kar nekaj dogodkov na različnih področjih, ki so pripomogli pri tako pomembni odločitvi. Študentski protesti proti koncu šestdesetih let, glasbeno gibanje v sredini sedemdesetih, radio Študent z svojim neodvisnim novinarstvom, nekajkrat zaplenjena prepovedana časopisa Tribuna in Mladina, različne civilne organizacije, dobrodelna akcija Podarim-dobim in tudi turistični slogan Slovenija moja dežela so prispevali, da smo državljanke in državljani razmišljali pluralno.

A na žalost se je zgodovina ponovila, saj so si in si še vedno zasluge za osamosvojitev republike Slovenije prilaščajo različne politične stranke. Pozabili pa so mnoge, ki so tudi pripomogli, da je večina državljank in državljanov Slovenije in Jugoslavije, ki so v Sloveniji delali in živeli, glasovala za samostojnost. In so nam tako poleg izbrisane sramote državo razprodali in razdvojili.

Robert Podbregar, Ljubljana