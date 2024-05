Ministrstvo RS za okolje in prostor je Dars opozorilo na preseganje mejnih vrednosti hrupa ob avtocesti v Šentilju. Dars doslej še ni ukrepal. Šentiljčanke in Šentiljčani že vrsto let trpimo zaradi hrupa – udarnega in odmevnega. Emisij, ki so določene v pravilniku o zaščiti pred hrupom v stavbah. Zaradi tega je življenje ob AC stresno in zdravju škodljivo. Moten je nočni počitek. Ogrožen je psihofizični razvoj otrok. Terase in vrtovi so zaradi navedenega neuporabni. Dars krši 72. člen Ustave RS o zagotovljenih človekovih pravicah do zdravega življenjskega okolja. Zato smo pristojne (pre)večkrat pozvali k rešitvi naših težav. Če bodo tudi v prihodnje gluhi in neodzivni, bomo protestno zaprli promet na AC v Šentilju v času turistične sezone.

Dars se ne odziva na pritožbe. Še več, odgovori so zavajajoči, podcenjevalni, arogantni in celo pod ravnijo razumnega komuniciranja. Dobili smo občutek, da nas na Darsu obravnavajo kot drugorazredne državljane Republike Slovenije. Na odgovor dopisa, s katerim je CI AC Šentilj obvestila člane uprave Darsa o njihovih kršitvah in neizpolnjenih obljubah, smo čakali debelih 37 dni. V njem so podane strokovne razlage o protihrupni zaščiti in o pokvarjeni diletaciji. Citirana so zakonska določila in pravilniki. Navedene so tabele in prikazi protihrupne zaščite ... Nikjer nobenega načrta časovnega poteka o pričetku in izvedbi del. Odgovor se konča s trditvijo, da bodo takoj, ko bo pridobljena vsa potrebna projektna dokumentacija za izvedbo PHZ in diletacije, pričeli z aktivnostmi. Član uprave Darsa je 12. februarja 2022 potrdil, da bo prišlo do rekonstrukcije diletacije in postavitve PHZ v letu 2023 (vir: Maribor24.si, Moje Podravje.si). Še vedno nam ni jasno, če projektna dokumentacija obstaja, ali je sploh še ni? Je njeno pridobivanje samo manipuliranje za javnost? Izvedbo skupnega sestanka s predstavniki Darsa, Občine Šentilj in CI AC Šentilj je Dars zavrnil z navedbo, da so podali vse bistvene informacije o problemu PHZ na AC v Šentilju.

V vodstvu Darsa delujejo politično delegirani kadri. Nekateri med njimi so nagnjeni h korupciji. Tudi njihova strokovnost in kvaliteta nista na ustrezni ravni. Posamezni člani uprave Darsa letno zaslužijo 20-krat več kot delavec z minimalno plačo (največji letni prejemek članice uprave Darsa v letu 2022 je znašal 298.337 €). Podobnih združb je v Sloveniji še več, preveč. Korupcija v RS znaša 3 milijarde € letno. Javna tajna je, kdo so udeleženci korupcijske gostije. Zato, spoštovano vodstvo države, čas je za vaše ukrepanje.

»Slovenci nimamo sreče s politiki. Nimamo sreče delavci, upokojenci in tudi ne umetniki, pedagogi in ustvarjalci … vsi namreč spadamo v skupino nesrečnežev, ki so jih v minulih triintridesetih letih izvoljeni politični voditelji peljali žejne čez vodo.«

(V. Möderndorfer, 2017)

Andrej Koren za Civilno iniciativo AC Šentilj