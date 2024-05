Glasovanje je potekalo od 15. do 23. aprila, občani pa so oddali 1683 glasov, od tega 145 neveljavnih. Izmed desetih predlogov so občani izglasovali štiri. Med njimi je denimo pokablitev električne napeljave pri PGD Podsmreka. Predlog predvideva vkop električnih vodov pri gasilskem domu Podsmreka, s čimer bi se ukinili električni drogovi in zračna elektro napeljava na tem območju. Vrednost projekta je 9978 evrov. Izglasovan je bil tudi 9444 evrov vreden projekt ureditve operativne kuhinje v gasilskem domu Polhov Gradec. Predlog je povezan z vse večjo pogostostjo naravnih nesreč v zadnjih letih. V kuhinji bi lahko pripravili dnevne obroke za pogostitev večjega števila posredovalcev in prostovoljcev. Za obnovo zidanih avtobusnih postaj v Logu, na Smolniku in Kuzovem griču ter postavitev mize s klopmi na Pasji ravni bodo odšteli 9760 evrov.

Zadnji projekt z največ zbranimi glasovi je Zvon miru 1354. Gre za zvon v cerkvi sv. Jošta v Šentjoštu, ki velja za enega najstarejših zvonov v Sloveniji, ulit pa je bil leta 1354. Ker ima zvon več razpok in poškodb, ki jih ni mogoče popolnoma restavrirati, so sprejeli predlog, da se izdela popolna replika zvona, ki bo dopolnila celovito obnovo cerkve. Za projekt bodo odšteli 10.000 evrov.

Drugi predlogi so bili še kiparski simpozij Dobrova, postavitev tribun za gledalce in vzdrževalna dela na nogometnem igrišču ŠRC Gabrje, obnova mladinskih in operativnih prostorov v gasilskem domu Brezje, poletna akademija podjetništva, preureditev garaže gasilskega doma Dvor zaradi nakupa nove gasilske avtocisterne in klimatizacija učilnic OŠ Polhov Gradec.