Mislim svoje mesto: Prestolnica z napako

V mojih vajeniških novinarskih letih me je neki starejši kolega nekoč prijazno poučil, da se sme izraz prestolnica uporabljati samo za glavna mesta držav, ki so nekoč imela kralja. Torej ne za Ljubljano, je odkimal s svojim prefinjenim nosom. Pokimala sem in v članku zamenjala prestolnico z nečim drugim. Potihem pa sem si, še mlada in predrzna kot takrat Slovenija, mislila, da nima prav in da spet dlakocepi. Kakšne so to neumnosti, zakaj Ljubljana ne bi bila prestolnica?! Starci, pač.