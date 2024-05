Čeprav so zaradi nadpovprečno visokih temperatur narcise letos zacvetele prej kot običajno, jim vreme v zgodnji pomladi ni bilo preveč naklonjeno. »Narcise so v najnižjih legah, denimo na Planini pod Golico in v Plavškem rovtu, zacvetele že aprila, žal pa zima takrat še ni rekla zadnje besede. Do konca aprila jih je namreč kar dvakrat prekrila snežna odeja, ki je cvetenje zavrla, že cvetoče narcise pa polomila,« je pojasnila predsednica TD Golica Katja Medja.

Kot je dodala, cvetoči travniki letos zaradi minulih vremenskih nevšečnosti niso tako zelo »bogati« kot minula leta, a so še vedno zelo lepi, zato obiskovalci Golice ne bodo prikrajšani za nepozabne razglede. Do konca maja oziroma prvih junijskih dni bodo narcise pobelile tudi najvišje ležeče travnike, kjer jih trenutno še ni, njihovi občudovalci pa ne smejo pozabiti, da so gorske narcise, imenovane tudi ključavnice, zavarovana rastlinska vrsta, zato jih je prepovedano trgati, rezati, ruvati in uničevati.

»Večinoma ljudje to razumejo, spoštujejo in sprejemajo, vseeno pa se še vedno najdejo posamezniki, ki narcise naberejo za v vazo ali se z njimi fotografirajo kar tako, da se vanje uležejo. Zato ni odveč, da še enkrat iskreno prosimo vse, da spoštujejo naravo in narcise, da jih občudujejo le z očmi in hodijo po uhojenih poteh,« obiskovalce Golice prosi Katja Medja.

Letos izbor jubilejne 60. misice

Potem ko so prvi pohodniki privlačna cvetoča pobočja zahodnih Karavank obiskali že ob prvem majskem koncu tedna, glavnino obiskovalcev v TD Golica pričakujejo ob naslednjih vikendih, še posebno, če jim bo vreme naklonjeno. Pika na i spremljajočih majskih dogodkov bo tudi letos osrednja prireditev Miss narcis, ki velja za enega najstarejših lepotnih izborov v državi. V letošnjem letu bodo izbrali že šestdeseto miss narcis, prireditev, ki bo potekala 18. maja, pa bosta popestrila nastopa glasbenih skupin The West Band in Čuki. Pripravljajo tudi pester program za otroke, na dogodku pa pričakujejo več kot tisoč obiskovalcev.

Ob koncih tednov, 11. in 12. maja ter 18. in 19. maja, bo v vasi Planina pod Golico deloma spremenjen prometni režim. Obiskovalci bodo lahko v vas dostopali z lastnimi vozili, organiziranega avtobusnega prevoza pa letos ne bo. Občina Jesenice, ki je bila organizatorica projekta Med narcise z busom, se je namreč odločila, da letos omenjenega projekta, s katerim so želeli v minulih letih prometno razbremeniti vasi pod Golico ter omogočiti obiskovalcem, okolju in domačinom prijazen obisk narcisnih poljan, ne bodo izvedli.

Brezplačen avtobusni prevoz bo organiziran le v času prireditve Miss narcis, 18. maja, od 14. ure do polnoči na relaciji Občina Jesenice–Planina pod Golico. Tisti, ki se bodo vseeno pripeljali s svojim avtomobilom, bodo lahko parkirali na označenih parkiriščih, enotna cena parkiranja pa bo pet evrov. Za obiskovalce Golice bo tudi letos v Planini pod Golico vse do junija odprta informacijska točka, kjer bodo prejeli vse potrebne informacije, zemljevide poti in spominke.