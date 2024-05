Proti koncu lanskega julija je Avstralka Erin Patterson na kosilo na svoj dom v Leongathi v Viktoriji, kakšni dve uri vožnje od Melbourna, povabila nekdanje sorodnike: 48-letnega bivšega moža Simona, 70-letnega tasta Dona Pattersona, 70-letno taščo Gail, njeno 66-letno sestro Heather Wilkinson in njenega 68-letnega soproga, baptističnega pastorja Iana. Nekdanji mož je zadnji trenutek udeležbo na druženju odpovedal in si s tem verjetno rešil življenje, preostali so na kosilo prišli. Nekaj ur zatem so se zaradi prebavnih težav vsi (razen kuharice) znašli v bolnišnici. Vsi razen Iana, ki je potreboval presaditev jeter in je po dveh mesecih zapustil bolnišnico, so v roku nekaj ur umrli. Policijska preiskava je pokazala, da jim je Erin postregla znamenito govejo pečenko wellington, ki jo je začinila z zastrupljenimi gobami. Aretirali so jo.

49-letnica v torek na sodišču krivde ni priznala. »Nisem kriva,« je izrekla kar osemkrat. Obtožena je treh umorov (Dona, Gail in Heather) ter petih poskusov umorov (Iana in Simona tistega usodnega dne, bivšega moža pa je skušala umoriti že trikrat prej – novembra 2021 ter maja in septembra 2022). Erin se je za nedolžno izrekla prek video povezave iz pripora, kjer je vse od novembra lani. Odločila se je za hitri sodni postopek oziroma za sojenje neposredno pred vrhovnim sodiščem, kar je presenetilo avstralsko sodno sfero. Sojenje se nadaljuje čez nekaj tednov.

Skrušena zaradi smrti

Erin Patterson že od začetka vztraja pri nedolžnosti in da torej družine bivšega moža ni (namenoma) zastrupila z zeleno mušnico. Glavna osumljenka je postala, ker edina ni pristala v bolnišnici, pa še, ker je prav ona skuhala kosilo. V izjavi za medije je po zaslišanju lani poleti s solzami v očeh povedala, kako ne more dojeti, kaj se je zgodilo. Svojo družino je imela rada, nobenega od njih ne bi mogla nikoli prizadeti. »Gail mi je bila kot mama, ki je nisem imela. Bili so med najboljšimi ljudmi, kar jih poznam. Obupana sem, da jih ni več,« je vztrajala pri nedolžnosti.

Gobe, s katerimi je obogatila pečenko, je kupila v dveh trgovinah. Eno so bili šampinjoni, drugo posušene gobe, ki naj bi jih tedne pred tem kupila na azijski tržnici. Z možem sta bila ločena, njun razhod pa naj bi bil prijateljski. Tako je policija vsaj mislila na začetku preiskave, sčasoma pa se je izkazalo, da ga je skušala v preteklosti že trikrat ubiti.

Primer je eden najbolj zanimivih zadnja leta tako za doma kot mednarodno javnost.