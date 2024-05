Slovenski as v rožnati majici vodilnega je na zadnjem kratkem klancu, ki se je končal tri kilometre pred ciljem, pokril napad Danca Mikkela Honoreja (EF Education-EasyPost), nato pa so v ospredju sodelovali, ko so si nabrali nekaj prednosti pred glavnino z najboljšimi sprinterji.

Pogačar je bil močan, znebil se je Honoreja, Britanec Geraint Thomas pa je komaj sledil slovenskemu tekmecu, a mu ni mogel pomagati. Tudi o tem je za Eurosport po etapi razlagal 37-letni Thomas: »Tega ni bilo v načrtu, skušal sem se zgolj izogniti težavam. Fantje so opravili izjemno delo. Potem sem videl Honoreja in Pogačarja ter se odločil slediti.«

»Pogačar je bil je tako hiter, da sem ga komaj držal. Dejal sem mu, da sem utrujen in še nekaj zadnjih besed. Skušal sem mu pomagati, a nisem mogel. Presenečen sem bil, da imava tako veliko prednost, a sem hkrati vedel, da nas bodo sprinterji ujeli, saj mu nisem mogel pomagati pri narekovanju ritma,« je še dodal lani drugouvrščeni na Giru za slovenskim asom Primožem Rogličem.

Ker Thomas ni mogel pomagati Pogačarju, so posledično oba sprinterski vlaki ujeli dobrih 200 m pred ciljem in med seboj obračunali za etapno zmago. Ta je pripadla Timu Merlierju, ki je za 42. zmago v karieri ugnal drugouvrščenega Italijana Jonathana Milana (Lidl-Trek) in tretjega Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Wanty).

Pogacar tiene siempre hambre de victoria. Es una cosa loca. Ya no da tregua ni los días de sprint. A 200 metros le cazaron después de torturar a Thomas en el llano. Qué show. El premio para Merlier, un sprinter de 10 pic.twitter.com/OszxPnPqKl — Alberto Marcos Gallego (@albermg) May 6, 2024

Je pa Pogačar že pred tem sprintal za bonifikacijske sekunde. Okoli 22 km pred koncem je osvojil dve, Thomas eno, s čimer sta nekoliko povišala prednost pred tekmeci v skupnem seštevku.

Slovenski zvezdnik ima v seštevku 46 sekund naskoka pred Thomasom, Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) pa po novem na tretjem mestu zaostaja 47 sekund.

Že pred tem etapa ni bila mirna. Sprinterji so vmes celo pobegnili glavnini, si nabrali prednost, zaradi vetra pa se je v ozadju razpolovila tudi glavnina. Veliko je bilo lovljenja, a razlik ni bilo, potem ko so se vse skupine med seboj polovile okoli 40 km pred ciljem.

Na koncu je pričakovano, a na nepričakovan način slavil sprinter, srečnež je bil Merlier. To je bila najtežja zmaga v moji karieri. Zahteven zaključek, komaj smo se vrnili. V zadnjem kilometru nisem našel pravega zavetrja. Ves čas sem bil izpostavljen vetru. Rekel sem si, da moram poskusiti v zadnjih 300 m. Videl sem Milana in vedel, da bom najmanj drugi. Presrečen sem, da mi je uspelo,« je za organizatorja Gira dejal 31-letni Belgijec.

V četrtek bo na sporedu še ena pretežno ravninska etapa od mesta Acqui Terme do Andore (190 km). Sredi etape bodo morali sicer sprinterji »preživeti« vzpon na Melogno (7,5 km/4,8 %).