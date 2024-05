Seveda z ognjem ni šale. Tega se dobro zavedajo gasilci (odzovejo se klicu na številko 112), ki se tudi z najmanjšim požarom spopadajo profesionalno in previdno. Čeprav se zgodi bolj redko, pa nas požar vendarle lahko doleti tudi v našem jeklenem konjičku. Tisti, ki se jim je to že zgodilo, največkrat povedo, da jih je ogenj presenetil, za nameček pa niso imeli opreme, s katero bi se z ognjem sami spopadli. Ročni gasilni aparat namreč ni del obvezne opreme osebnega avtomobila, pa tudi če bi bil, večina voznikov in sopotnikov z njim ne zna ravnati, čeprav bi načeloma morala znati. Zaposleni namreč vsakih nekaj let opravimo usposabljanje na temo varstva pri delu, katerega del je tudi požarno varstvo.

Da bi moral biti gasilni aparat obvezni del vsakega avtomobila, se vsakič izkaže kot smiselno, ko v avtu zagori. Je cenovno ugoden (cena dvokilogramskega je okoli 30 evrov), na vsakem pa so enostavna navodila za uporabo v nekaj korakih. Zavedati se namreč moramo, da se stava na gasilce dostikrat izkaže kot izgubljena, saj do njihovega prihoda pogosto mine več kot sedem minut, kar je čas, ko se požar že močno razvije. Zato ne čudi pregovor, da lahko majhen požar pogasimo s kozarcem vode, velikega pa ...

V hollywoodskih filmih dostikrat vidimo, kako avto eksplodira, a v realnem življenju do tovrstnih eksplozij praktično ne prihaja. To seveda še ne pomeni, da posledice niso uničujoče. Sploh če se gašenja ne lotimo sami. Ker se požar najpogosteje pojavi v motornem delu, pa priporočajo, da voznik z ročico v vozilu najprej sprosti pokrov motorja, nato pa previdno in z rokavicami ali kakšnim drugim primernim kosom blaga privzdigne pokrov motorja le toliko, da je mogoče usmeriti tekočino iz gasilnika v motorni prostor in pri tem počasi dvigovati pokrov motorja. Seveda morata pri tem sodelovati dva in biti prisebna.

Prav to pa je v primeru nenadejanega vse prej kot lahko, saj smo praviloma v šoku. Večina se tako po požaru raje oddalji od svojega avtomobila in počaka na pomoč, kar je razumljivo in povsem človeško. Od hitrosti prihoda gasilcev pa je odvisno, ali bo jeklenega konjička še mogoče popraviti ali pa bo romal na odpad. Zato je naš nasvet jasen, zavarujte ga. Tako šok ne bo dvojni!