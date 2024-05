Ne morem razumeti, kako si bodo kreatorji tega podvzetja pogledali v oči, ko bodo njihovi podvigi prinesli rezultate. In to počnejo ob tem, ko nikoli do zdaj ni bilo toliko denarja za razvojne projekte. Ob reformi v devetdesetih letih ni bilo na razpolago niti četrtino toliko sredstev, pa je solidno uspela. Tudi zato, ker je potekala v smiselnem vrstnem redu. Kar nekaj časa po tistem, ko je bila pripravljena bela knjiga, so se v državnem zboru pojavili zakoni, sledili so kurikularni premisleki in prenovi je sledila postopna uvedba sprememb. Vzporedno so fakultete pripravljale kader, vlada je zagotovila višje plače in potekale so investicije v šolsko infrastrukturo. Znali smo že skrbeti za šolski podsistem. So »gonilne sile« vzvratnega dograjevanja šolskega sistema vse to pozabile? x Sobotna priloga Dela